Vụ cô giáo bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm: Sáng nay, đưa 5 học sinh đi xét nghiệm máu

Nguyễn Tiến |

Sau vụ cô giáo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm, sáng 16-4, 5 học sinh được đưa đến bệnh viện xét nghiệm máu

Tối 15-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM), cho biết địa phương đã yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với nữ giáo viên bị phản ánh phạt học sinh bằng kim tiêm.

Kiểm tra sức khỏe học sinh sau vụ cô giáo dùng kim tiêm “răn đe” ở TPHCM - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh. Ảnh: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Theo bà Thảo, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã phối hợp với nhà trường và nhân viên y tế kiểm tra, theo dõi sức khỏe các học sinh liên quan. "Đồng thời, UBND phường Bến Cát yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên L.T.M., không để người này tiếp xúc với học sinh trong thời gian xác minh vụ việc và phân công giáo viên khác tiếp tục đứng lớp giảng dạy" – bà Thảo thông tin.

Liên quan vụ việc, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thông tin sáng 16-4, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh và nhân viên y tế đưa 5 học sinh đến bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra các nguy cơ lây nhiễm qua đường máu như HIV, viêm gan B. Toàn bộ chi phí xét nghiệm do giáo viên vi phạm chi trả.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định hành vi của giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và sức khỏe học sinh. Hiện nhà trường đang khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 13-4, một phụ huynh phát hiện con trai đang học lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh có biểu hiện mệt mỏi, buồn bã sau khi đi học về. Khi được gia đình hỏi, em cho biết do không thắt khăn quàng nên bị cô giáo yêu cầu dùng kim tiêm chích vào tay để "răn đe".

Qua xác minh ban đầu, có ít nhất 5 học sinh trong lớp đã dùng kim tiêm nói trên để đâm vào tay khi vi phạm nội quy.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
