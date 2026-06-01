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Vụ bé 4 tuổi bị đẩy ngã lộn cổ tại sân chơi chung cư ở Hà Nội: Cháu bé bị vỡ xương trán

Lam Giang (Tổng hợp)
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Bé gái hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vụ việc bé gái 4 tuổi đang đứng trên cầu trượt tại sảnh một chung cư thì bất ngờ bị một bé trai đẩy ngã nhào xuống đất đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chúc cháu bé sớm bình phục sau sự cố này.  

Theo báo Dân trí, ngày 9/6, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trước đó, bé gái được người thân đưa vào viện cấp cứu lúc 21 giờ ngày 7/6. Người nhà cho hay, trước khi vào viện khoảng 2 giờ, cháu bé bị trẻ khác đẩy ngã từ cầu trượt xuống nền cứng, độ cao khoảng 1,2m (có camera ghi nhận lại).

Sau tai nạn, cháu quấy khóc, kèm sưng nề vùng mắt phải, không ngất, không co giật, không nôn, không yếu tay chân, không có chảy máu ở các vị trí khác. Tại thời điểm được đưa đến bệnh viện, bé quấy khóc, dỗ được, không có dấu thần kinh khu trú; các dấu hiệu tuần hoàn, mạch ổn định. Trẻ có tổn thương sưng nề bầm tím vùng trán và mắt phải, không có bầm tím/ chảy máu tại các vị trí khác.

Vụ bé 4 tuổi bị đẩy ngã lộn cổ tại sân chơi chung cư ở Hà Nội: Cháu bé bị vỡ xương trán - Ảnh 1.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Cắt từ clip)

Bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ theo dõi chấn thương sọ não và cố định cột sống cổ, làm xét nghiệm, chiếu chụp, đánh giá tổn thương.

Hình ảnh chụp CT sọ não cho thấy có tụ máu ngoài màng cứng vùng trán phải (khoảng 3mm); vỡ xương trán phải lan vào trần ổ mắt bên phải; phù nề tụ máu phần mềm dưới da vùng trán và ổ mắt phải. Nạn nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não, tụ máu, vỡ xương trán và xương trần ổ mắt.

Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn chuyên khoa Ngoại thần kinh. Bé gái tiếp tục được điều trị giảm đau, chống viêm, theo dõi tại khoa Ngoại thần kinh về các dấu hiệu đau đầu, nôn, sưng nề vùng trán, mắt phải.

Trước đó, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh tại khu vực sân chơi chung cư đã được gia đình cháu bé đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng, xót xa. Trong đoạn clip, khi bé gái đang đứng trên cầu thang dạng xoắn thì bất ngờ bị một bé trai lớn hơn đứng phía sau đẩy mạnh. Cú đẩy khiến bé gái ngã lộn nhào xuống nền đất cứng, nằm bất động. Sau đó, cháu bé ngồi dậy khóc, được mẹ và một số người xung quanh đến bế lên. Trong khi đó, bé trai chạy ra chỗ khác rồi sau đó rời khỏi sân chơi. 

Vụ bé 4 tuổi bị đẩy ngã lộn cổ tại sân chơi chung cư ở Hà Nội: Cháu bé bị vỡ xương trán
Tags

chung cư

cầu trượt

khu vui chơi

Ngã nhào

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