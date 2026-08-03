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Vụ 5 người bị sát hại rúng động Thái Lan: Một trong số 4 nghi phạm khai có thể còn nạn nhân khác

Phạm Trang
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Một nghi phạm trong vụ sát hại hai anh em người Nga và một gia đình 3 người ở Thái Lan đã được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng sau khi khai với cảnh sát rằng băng nhóm gây án có thể còn liên quan đến nhiều vụ giết người khác.

Theo nguồn tin của Bangkok Post, nghi phạm Chatchanan Paen-iam (23 tuổi, biệt danh "Fluke") hiện bị giam giữ riêng tại đồn cảnh sát Najomtien, huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri và được áp dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt để đảm bảo an toàn.

Nguồn tin cho biết Chatchanan đã khai với cơ quan điều tra rằng nhóm bị cáo buộc sát hại 5 người có thể còn gây ra những vụ án mạng khác, không chỉ liên quan đến hai anh em người Nga Diana Nazimova (22 tuổi), Roman Nazimov (17 tuổi) và gia đình 3 người Thái Lan được phát hiện trước đó.

Nghi phạm đã bị thẩm vấn hơn 3 giờ đồng hồ bởi Đại tá Pasakorn Paijit, Trưởng bộ phận điều tra của cảnh sát tỉnh Chon Buri.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul (áo xanh) cùng các lãnh đạo cấp cao của lực lượng cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ án mạng tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri vào ngày thứ Bảy. (Ảnh: Amporn Sangkaew)

Theo nguồn tin, cảnh sát sẽ tiếp tục lấy lời khai của Chatchanan để làm rõ diễn biến các vụ giết người, xác minh khả năng còn có thêm đồng phạm cũng như điều tra hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ, vốn được cho là có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại gia đình người Thái.

Chatchanan là một trong bốn nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ án được xem là chuỗi giết người nghiêm trọng. Ba người còn lại gồm Thana "Pong" Kerdthong (43 tuổi), Thongchai "Thong" Srinil (39 tuổi) và Atsadang Chuwong (25 tuổi). Trong đó, Thana và Thongchai bị bắt tại tỉnh Sa Kaeo hôm 1/8.

Theo cáo buộc của cảnh sát, Thana là nghi phạm trực tiếp sát hại hai anh em người Nga cùng gia đình 3 người Thái Lan, đồng thời bị cáo buộc cưỡng hiếp cô con gái 18 tuổi trong gia đình trước khi ra tay sát hại.

Trong một diễn biến liên quan, Cục Cải huấn Thái Lan cho biết Thana từng chấp hành án phạt 7 năm, 7 tháng và 25 ngày tù về các tội danh cố ý giết người, vi phạm quy định về vũ khí và ma túy. Người này được trả tự do khỏi nhà tù Rayong vào ngày 5/6 vừa qua.

Trước thời điểm mãn hạn tù, một hội đồng gồm đại diện cơ quan cải huấn, quản chế, hành chính và y tế đã đề xuất áp dụng các biện pháp giám sát nhằm ngăn Thana tái phạm. Đề xuất này được Tòa án tỉnh Rayong phê chuẩn vào tháng 1 và có hiệu lực trong vòng hai năm sau khi người này được trả tự do.

Theo đó, Thana bị cấm tham gia các hoạt động đáng ngờ, phải trình diện cán bộ quản chế mỗi 3 tháng và tham gia khóa phục hồi do cơ quan quản chế tổ chức. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai tháng sau khi được phóng thích, người này đã bị bắt vì bị nghi là thủ phạm trong vụ án mạng gây chấn động Thái Lan.

Nguồn: Bangkok Post

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