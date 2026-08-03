Mẫu SUV đầu bảng của Volkswagen nổi bật với thiết kế tối giản nhưng ngập tràn công nghệ. Xe có nhiều tính năng, trang bị lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Volkswagen Việt Nam đã chính thức thông báo nhận đặt cọc đối với mẫu xe Volkswagen ID. Era 9X. Theo thông tin, dòng xe này sẽ được bàn giao từ cuối tháng 10/2026. Mức giá dự kiến cho sản phẩm của hãng xe Đức này được công bố dưới mức 3 tỷ đồng.

Hãng xe Đức cho biết Việt Nam là thị trường quốc tế đón nhận mẫu xe tân binh này sớm nhất sau Trung Quốc. Đây là mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động EREV đầu tiên của thương hiệu Volkswagen. Đồng thời, dòng xe này cũng là sản phẩm EREV đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam.

ID. Era 9X sẽ được bàn giao cho khách Việt từ cuối tháng 10/2026. Ảnh: Volkswagen

Mẫu xe đầu bảng của Volkswagen Việt Nam

Mẫu SUV này sở hữu kích thước lớn bậc nhất của thương hiệu. Cụ thể, xe sở hữu số đo 5.207 x 1.997 x 1.810 mm (dài x rộng x cao), trục sơ sở 3.070 mm. Về thông số, ID. Era 9X dài hơn Teramont Pro, ngắn hơn Viloran.

Về ngoại thất, mẫu xe Volkswagen ID. Era 9X mang phong cách thiết kế tối giản dạng hình hộp. Thiết kế bề ngoài không có nhiều đường gân hay các nét cắt xẻ để tạo điểm nhấn. Ở phần đầu, nhà sản xuất trang bị cho xe hệ thống đèn chiếu sáng LED Matrix hiện đại. Ngoài ra, cửa sau có khả năng mở rộng lên đến 80 độ.

Không gian nội thất ID. Era 9x. Ảnh: Volkswagen

Bên trong cabin, khoang nội thất xe Volkswagen được bố trí 6 ghế ngồi với cấu hình 2:2:2. Khoang hành khách được thiết kế theo phong cách thương gia mang tên "Executive Lounge". Ở hàng ghế trước, chiếc xe trang bị hai màn hình giải trí 15.6 inch với độ phân giải 2.5K. Phía sau, hành khách được cung cấp một màn hình giải trí cực lớn 21.4 inch độ phân giải 3K. Bên cạnh đó, xe còn trang bị màn hình cảm ứng đa chức năng tích hợp dạng ẩn hai bên cửa sau.

Bốn vị trí ghế ngồi phía sau được Volkswagen đặt tên gọi là ghế ERA Seat. Cụ thể, các ghế này sử dụng chất liệu da Nappa kết hợp chế độ thoải mái "Zero Gravity". Thêm vào đó, hệ thống ghế tích hợp chức năng massage, sưởi ấm, làm mát và cả đệm đỡ chân.

Ngoài ra, bệ tì tay trung tâm hàng ghế trước xe Volkswagen được bố trí một tủ lạnh dung tích 7.6L. Thiết bị này có khả năng điều chỉnh chế độ nóng và lạnh từ 0 đến 50 độ C. Xe còn được tích hợp chức năng chống ồn chủ động nhằm tạo sự yên tĩnh cho hành khách.

Sản phẩm EREV đầu tiên của Volkswagen

Xét về vận hành, ID. Era 9X sử dụng khối động cơ kết hợp giữa máy xăng 1.5L và một động cơ điện. Sự kết hợp này mang lại tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn 660 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Xe có 8 chế độ lái. Bao gồm Comfort, Sport, Eco, Custom, Off-road, Snow, Super Eco và Wading. Volkswagen có thể lội nước tối đa 700 mm nhờ khả năng điều chỉnh khoảng sáng gầm.

Với công nghệ EREV - động cơ xăng chỉ đóng vai trò cung cấp năng lượng cho bộ pin, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của mẫu xe này là 4,57 lít/100 km. Quãng đường di chuyển tối đa 1.651 km theo tiêu chuẩn CLTC. Cùng với đó, xe sử dụng bộ pin 65,2 kWh được xây dựng trên nền tảng điện 800V. Nền tảng này giúp xe sạc từ 10% đến 80% chỉ trong thời gian 16,5 phút.

Công nghệ EREV cho phép xe di chuyển quãng đường lên đến 1.651 km. Ảnh: Volkswagen

Đáng chú ý, ID. Era 9X sở hữu chức năng đánh lái bánh sau với chế độ "Crab Walk". Chế độ này hỗ trợ toàn bộ bốn bánh xe Volkswagen đánh lái một góc 10 độ cùng một hướng, giúp di chuyển dễ dàng qua các không gian hẹp. Ngoài ra, xe còn có chức năng hỗ trợ đi qua đường hẹp và chức năng hỗ trợ lùi xe theo vệt bánh xe cũ.

Công nghệ an toàn chi tiết của chiếc xe hiện tại vẫn đang được nhà sản xuất giữ kín. Hãng chỉ tiết lộ xe được trang bị 12 cảm biến siêu âm, hệ thống cảm biến LIDAR và 12 camera xung quanh.

Xét trong phân khúc, Volkswagen ID. Era 9X sẽ là làn gió mới trước các đối thủ như Lynk & Co 900 (3,069 tỷ đồng), Volvo XC90 (3,29 tỷ) hay Lexus RX (3,35 tỷ).