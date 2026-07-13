Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý: "Lấy anh, tôi luôn tin là số phận, đã là số phận thì luôn ở bên nhau"

"Tôi luôn ghi nhớ rằng danh xưng "vợ Công Lý" giúp nhiều người biết đến tôi hơn và dành cho tôi nhiều sự quan tâm hơn", bà xã Công Lý chia sẻ.

Sau gần 5 năm đồng hành cùng NSND Công Lý kể từ biến cố sức khỏe của nam nghệ sĩ, Ngọc Hà - bà xã của anh tiếp tục khiến nhiều người xúc động khi trải lòng về những quyết định lớn trong cuộc đời.

Không chỉ nói về hành trình từ bỏ công việc ổn định để chăm sóc chồng, cô còn khẳng định chưa từng hối hận khi lựa chọn bước vào cuộc hôn nhân với người nghệ sĩ nổi tiếng.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà

Cô viết: "Không bao giờ là quá muộn. Và đôi khi, nỗ lực nhiều đến đâu cũng không bằng một quyết định đúng đắn. Tôi là cựu sinh viên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Ra trường, tôi lại rẽ sang một con đường khác với chuyên ngành mình học. May mắn, tôi được làm báo.

Năm 34 tuổi, tôi kết hôn. Sáu tháng sau ngày cưới, anh Lý đột quỵ. Đó cũng là thời điểm tôi đưa ra một trong những quyết định lớn nhất cuộc đời: nghỉ công việc tại cơ quan nhà nước để đồng hành cùng chồng chữa bệnh.

Những năm sau đó, tôi bắt đầu chuyển hướng làm KOL. Cuộc sống của tôi được duy trì nhờ nghề báo, booking, livestream… Tôi làm đủ mọi việc để kiếm tiền, làm ngày, làm đêm, nhiều khi bất chấp cả sức khoẻ.

Rồi khoảng một năm trở lại đây, kinh tế thay đổi, nhiều công việc cũng không còn như trước. Không phải tôi không còn được mời hợp tác. Thực ra vẫn có những lời mời rất hấp dẫn. Nhưng tôi chủ động từ chối một số công việc vì sợ những hệ lụy về sau. Có những đồng tiền kiếm được nhanh nhưng không khiến mình ngủ ngon.

Từ khi chồng bị bệnh, Ngọc Hà luôn ở bên đồng hành và chăm sóc

Khi công việc ít dần, thu nhập cũng giảm theo. Tôi từng loay hoay và tự hỏi rồi mình sẽ sống bằng gì. Rất nhiều người khuyên tôi mở thương hiệu thời trang vì tôi có gu ăn mặc và có sẵn tệp khách hàng. Nhưng tôi không làm, vì tôi biết mình chưa có vốn, chưa có kinh nghiệm. Có những việc nhìn thì dễ nhưng bắt tay vào mới biết không hề đơn giản.

Cuối tháng 1/2026, tôi bắt đầu thử làm tiếp thị liên kết. Tôi làm vài ngày rồi bỏ dở. Đến giữa tháng 5, tôi mới thật sự tập trung và quyết định nghiêm túc theo đuổi công việc này. Bởi tôi nghĩ, nếu đã chọn thì phải dốc sức làm cho đến nơi đến chốn.

Đến bây giờ cũng gần ba tháng, nếu trừ khoảng nửa tháng tôi đi du lịch. Tôi không nhìn thành công của người khác rồi sinh lòng đố kỵ. Tôi chỉ muốn mỗi ngày bản thân tiến bộ hơn một chút so với ngày hôm qua.

Khi bắt đầu quay clip, có người cười đùa, có người mỉa mai, có người đá xoáy, cũng có những bình luận rất tiêu cực. Nhưng chính những điều đó lại khiến tôi mạnh mẽ hơn. Bởi tôi biết mình đang làm việc chăm chỉ, làm bằng sức lao động của bản thân, không lừa dối ai, cũng không xin xỏ ai.

Đến hôm nay, khi viết những dòng này, tôi thấy mỗi quyết định mình từng đưa ra đều là quyết định đúng với hoàn cảnh của mình. Và tôi chưa bao giờ hối hận.

Quay lại câu chuyện lấy anh Lý, tôi luôn tin đó là số phận, đã là số phận thì sẽ luôn ở bên nhau. Vì vậy, tôi chưa từng oán trách cuộc đời.

Tôi luôn ghi nhớ rằng danh xưng "vợ Công Lý" giúp nhiều người biết đến tôi hơn và dành cho tôi nhiều sự quan tâm hơn. Nhưng từ khi yêu đến lúc kết hôn, tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào điều đó để sống hay để làm nghề. Tôi xem đó là một cơ hội để mình lan tỏa những giá trị mình đang theo đuổi, chứ không phải một chiếc bóng để núp vào.

Khi làm tiếp thị liên kết, mỗi ngày tôi đều cố gắng nghĩ ý tưởng, trải nghiệm sản phẩm, viết nội dung, quay video… Tất cả đều vì tương lai của chính mình, chứ không ngủ quên trong danh xưng "vợ Công Lý". Tôi cũng không mong ai thương hại. Điều tôi mong chỉ là mọi người nhìn thấy sự nghiêm túc và những nỗ lực tôi bỏ ra mỗi ngày.

Hàng ngày, tôi vẫn nhận những lời cay nghiệt. Nhưng may mắn hơn, tôi cũng nhận được rất nhiều sự yêu thương, động viên và tin tưởng. Chính điều đó khiến tôi càng phải cố gắng hơn nữa.

Đến thời điểm này, tôi chưa dám nhận mình là người thành công. Tôi chỉ dám tự tin nói rằng, tôi đã sống chăm chỉ, sống tử tế và đã đưa ra những quyết định đúng với cuộc đời mình.

Cuối cùng, tôi xin cúi đầu cảm ơn tất cả những ai đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua. Hy vọng trên chặng đường phía trước, tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương ấy. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người".