Vợ cũ Bằng Kiều trẻ như 30 trong sinh nhật 59 tuổi, mẹ chồng cũ 85 tuổi diện mạo khác lạ

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã được bạn bè, người thân tổ chức sinh nhật tròn 59 tuổi.

Mẹ con Trizzie Phương Trinh và Thúy Nga

Dù ở tuổi 59 và trải qua ba lần sinh nở nhưng Trizzie Phương Trinh vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, nhiều năng lượng. Thần thái tươi vui khiến nữ ca sĩ nhìn chỉ như 30 tuổi. Nữ ca sĩ ăn mặc khá sặc sỡ, bện tóc như thiếu nữ.

Hầu hết khán giả đều trầm trồ trước diện mạo của Trizzie Phương Trinh ở tuổi 59, và cho rằng thời gian như đã bỏ qua cô. Danh hài Thúy Nga phải thốt lên: "Nhìn chị Trizzie Phương Trinh cứ như gái 16 ấy".

Ca sĩ Ngọc Anh cũng nói xen vào: "Tôi nói thật, nhìn năng lượng của chị Trizzie Phương Trinh bây giờ đúng ở tuổi 30, không khác gì gái 30. Không ai ở tuổi của chị mà giữ được năng lượng, sức trẻ hừng hực như thế".

Trizzie Phương Trinh cũng xúc động bày tỏ: "Mình đã từng có những buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng, đông đủ bạn bè, ca hát tưng bừng nhưng chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn như trong buổi sinh nhật ngày hôm nay.

Mẹ Bằng Kiều và con dâu cũ

Có lẽ lý do chính là vì khách mời không phải ai xa lạ mà toàn là những gương mặt thân quen, những người mình đã gắn bó suốt 16 năm qua. Năm nay sinh nhật mình rơi đúng vào ngày sinh hoạt hàng tuần của hội. Thế là các chị trong hội tự bàn nhau tổ chức một buổi tiệc ấm cúng để mừng ngày mình có mặt trên cuộc đời.

Chắc có lẽ kiếp trước mình cũng có tu nên kiếp này không chỉ có một gia đình ruột thịt, mà còn có thêm một gia đình thứ hai, với đủ bà nội, bà ngoại, các cô chú, anh chị em gần gũi, yêu thương như máu mủ. Mọi người đã lo cho buổi tiệc từ A đến Z: Người chuẩn bị thức ăn, người lo đồ uống, người lo hoa, bánh trái, trang trí… tất cả đều chan chứa tình cảm yêu thương".

Một nhân vật khiến mọi người bất ngờ hơn cả là mẹ ruột của Trizzie Phương Trinh, dù đã ở tuổi ngoài 80 nhưng cũng trẻ trung không kém con gái. Bà ăn mặc rất thoải mái, táo bạo và để tóc ngắn cá tính.

Mẹ chồng cũ của Trizzie Phương Trinh là nghệ sĩ Lưu Nga cũng xuất hiện rạng ngời ở tuổi 85, với mái tóc mới sành điệu khiến các con cháu phải thốt lên: "Bà nội nay có tóc mới rực rỡ quá. Tóc này bà nội uốn rất đẹp. Bà nội lớn tuổi rồi mà tóc vẫn dày thế này là hiếm lắm".