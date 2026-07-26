Vợ cũ Bằng Kiều khởi xướng một nhóm nghệ sĩ sau 17 năm

Chương trình có cả sự tham gia của Bằng Kiều.

Vừa qua, các nghệ sĩ trong nhóm Nghệ sĩ Tâm Linh ở Mỹ gồm Trizzie Phương Trinh, Bằng Kiều, Thúy Nga, Nguyễn Hồng Nhung, Anh Khang, Khánh Hoàng, Tommy Ngô, Thái Tài đã tụ họp livestream cùng nhau để giới thiệu về chương trình ca nhạc kỷ niệm 17 năm ngày thành lập nhóm.



Được biết, chương trình ca nhạc này do vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh khởi xướng, với mục đích tri ân khán giả và tạo sân chơi cho anh chị em nghệ sĩ trong hội, giúp kết nối mọi người lại với nhau.

Bằng Kiều chia sẻ: "Chúng tôi muốn giới thiệu đêm nhạc sắp tới. Đã lâu lắm rồi anh chị em nghệ sĩ mới có dịp hội ngộ trong một đêm nhạc ở ngay tại quận Cam này.

Dù ở quận Cam ngay gần nhà nhưng chúng tôi lại ít khi hát ở đây, đúng kiểu bụt chùa nhà không thiêng, toàn đi hát ở tận đâu, bay show đi chỗ nọ chỗ kia nhưng ngay gần nhà lại ít khi hát.

Chương trình có sự tham gia của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, có cả chị Phương Loan, anh Đức Huy, tài tử Trương Minh Cường, Thúy Nga, Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Anh, Thái Tài, Khánh Hoàng, Đức Huy, Anh Khang, Dạ Nhật Yến, Trizzie Phương Trinh… Đông lắm! MC Khánh Hoàng hát cũng hay lắm.

Trizzie Phương Trinh

Đây là một tin vui và chương trình cũng rất nhiều trò vui để cho mọi người đến được thưởng thức, giải trí. Phải sau 17 năm kể từ ngày thành lập Hội nghệ sĩ Tâm linh, chúng tôi mới kỷ niệm một chương trình như vậy.

Anh chị em nghệ sĩ chúng tôi sẽ được đứng trên sân khấu giao lưu, hát hò cùng nhau, rất ấm cúng, thân thiết. Hiếm khi nào chúng tôi có dịp tụ họp đông đủ như vậy trên sân khấu để hát cho khán giả nghe một cách gần gũi".

Danh hài Thúy Nga nói thêm: "Chị Trizzie Phương Trinh là người khởi xướng, đưa ý tưởng làm chương trình này. Năm nào kỷ niệm hội chúng tôi cũng có nhiều trò vui, tổ chức linh đình, nhưng chưa bao giờ có dịp làm một chương trình ca nhạc thế này.

Năm nay chị Trizzie Phương Trinh đưa ý tưởng. Tôi làm đủ thứ trong chương trình này, từ MC tới ảo thuật gia, diễn hài, múa lửa, diễn xiếc… Mong mọi người tới ủng hộ để chúc mừng chúng tôi".