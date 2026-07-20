VinFast ra mắt bộ đôi Kinet và Kyo: Cốp rộng hơn SH Mode, Smart Key, chạy tới 160km/sạc, có thể đổi pin

VinFast vừa giới thiệu bộ đôi xe máy điện cao cấp Kinet và Kyo tại Việt Nam. Hai mẫu xe sở hữu phong cách thiết kế khác biệt, hỗ trợ đổi pin hoặc sạc tại nhà, đi kèm nhiều công nghệ mới và quãng đường tối đa lên tới 160 km.

Ngày 20/7, VinFast chính thức ra mắt hai mẫu xe máy điện mới mang tên Kinet và Kyo, mở rộng dải sản phẩm ở phân khúc cao cấp. Hai mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cao cấp với thiết kế khác biệt, hỗ trợ cả hình thức đổi pin lẫn sạc tại nhà. Đây được xem là hai sản phẩm mở rộng danh mục xe máy điện của hãng ở phân khúc cao cấp, bổ sung thêm lựa chọn bên cạnh các dòng Evo, Feliz, Klara, Vento và Theon. Hiện VinFast chưa công bố giá bán của cả Kinet và Kyo.

Bộ đôi VinFast Kyo và Kinet trong sự kiện ra mắt ngày 20-7 - Ảnh: Vĩnh Phúc

VinFast Kinet hướng đến người thích cảm giác lái

VinFast Kinet được định vị là mẫu xe máy điện mang phong cách thể thao. Thiết kế nổi bật với nhiều đường nét góc cạnh đầu xe sử dụng cụm đèn LED Projector cùng thân xe có tạo hình cơ bắp theo phong cách sportbike,. Xe sử dụng vành 14 inch, kết hợp lốp trước kích thước 90/90-14 và lốp sau 120/70-14 nhằm tăng độ ổn định khi vận hành.

Kích thước tổng thể của Kinet lần lượt là 2.021 x 713 x 1.135 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 785 mm. Cốp dưới yên có dung tích 22 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Về khả năng vận hành, Kinet được trang bị động cơ In-hub có công suất tối đa 5.200W (công suất danh định 3.000W), tăng tốc từ 0-50 km/h dưới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Khi sử dụng hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh, xe có phạm vi hoạt động tối đa 145 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện tiêu chuẩn.

VinFast Kinet sẽ có 5 tùy chọn màu sắc gồm Đen bóng, Xám xi măng, Nâu ánh kim, Đỏ đen và Trắng ngọc trai. Ảnh: VĨNH PHÚC

VinFast Kyo tập trung vào khách hàng đô thị

Nếu Kinet theo đuổi phong cách thể thao thì Kyo lại hướng đến sự thanh lịch với cụm đèn tròn cổ điển, đèn LED Projector và logo chữ V mạ crôm ở mặt trước. Xe có kích thước 1.999 x 694 x 1.130 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm, chiều cao yên 785 mm. Cốp xe có dung tích 21 lít. Trọng lượng xe khi lắp pin khoảng 104 kg, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị.

Kyo sử dụng động cơ In-hub công suất tối đa 3.000W (công suất danh định 1.800W), đạt tốc độ tối đa 64 km/h. Khi lắp hai pin, mẫu xe này có thể di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện tiêu chuẩn.

Tương tự Kinet, khách mua xe Kyo cũng có thể chọn 5 màu sắc khác nhau: Đen ánh kim, Xanh ô liu, Nâu ánh kim. Đỏ ánh kim và Trắng ngọc trai. Ảnh: Vĩnh Phúc

Sở hữu nhiều công nghệ và hỗ trợ đổi pin

Cả Kinet và Kyo đều được VinFast trang bị màn hình màu TFT, khóa thông minh Smart Key cùng khả năng kết nối với ứng dụng VinFast e-Scooter để thực hiện các tính năng như định vị GPS, tìm xe từ xa và thiết lập vùng an toàn.

Về an toàn, cả hai mẫu xe đều sử dụng phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, có khả năng hoạt động khi ngập nước sâu tới 50 cm trong tối đa 30 phút.

Ngoài lựa chọn đổi pin tại hệ thống tủ đổi pin công cộng, người dùng cũng có thể sạc pin tại nhà hoặc tại các trạm sạc bằng bộ sạc đi kèm theo xe.

Sự ra mắt của bộ đôi Kyo và Kinet được kỳ vọng sẽ giúp VinFast mở rộng thị phần trên thị trường xe máy nói chung và xe máy điện nói riêng. Theo công bố của hãng, doanh số xe máy VinFast trong 6 tháng đầu năm đã tăng tới 280% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 60% phân khúc xe máy điện và 24% thị trường xe máy nói chung.