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VinFast 'leo tháp' tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới: Vượt xa BYD, Tesla, Hyundai, lọt top 5 thương hiệu xe điện bán chạy nhất

Đức Minh
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Thị trường xe điện Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 6 và quý 2/2026, trong đó hãng xe VinFast của Việt Nam chính thức vươn lên vị trí thứ năm về doanh số.

Theo số liệu đăng ký bán lẻ mới nhất từ Hiệp hội các đại lý ô tô Ấn Độ (FADA), phân khúc xe điện chở khách tại thị trường này đang chứng kiến sự tăng trưởng ổn định.

Cụ thể, trong tháng 6/2026, tổng doanh số xe điện toàn thị trường đạt 31.823 chiếc, tăng 19,27% so với mức 26.682 chiếc của tháng 5 trước đó.

Tính chung trong toàn quý 2/2026, lượng xe tiêu thụ đạt tổng cộng 82.011 chiếc. Những số liệu này phản ánh xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh đang diễn ra rõ nét tại quốc gia có quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người.

Trong bối cảnh đó, hãng xe điện VinFast đến từ Việt Nam đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực và vươn lên đứng thứ 5 toàn thị trường về lượng xe tiêu thụ.

Danh sách các hãng xe bán chạy tại Ấn Độ trong tháng 6/2026:﻿

Riêng trong tháng 6, VinFast bán ra 1.404 xe, tăng trưởng 13,41% so với mức tiêu thụ 1.238 xe của tháng trước đó, chiếm khoảng 4,41% thị phần xe điện trong tháng.

Lũy kế trong cả quý 2, tổng doanh số của hãng tại Ấn Độ đạt 3.874 xe, giúp doanh nghiệp nắm giữ 4,72% thị phần toàn phân khúc.

Hiện tại, danh mục sản phẩm được VinFast phân phối tại thị trường này gồm 4 mẫu xe điện, chia đều cho phân khúc SUV và MPV. Trong đó, hai đại diện SUV là VF 6, VF 7 và hai dòng xe đa dụng cỡ lớn là VF MPV 7 cùng phiên bản hướng tới dịch vụ dịch chuyển công cộng mang tên VF Limo Green.

Đối với nhóm xe đa dụng, dòng xe Limo Green ghi nhận nhu cầu từ các đơn vị vận tải cao hơn nhiều so với mẫu VF MPV 7.

Các mẫu xe điện của VinFast nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người tiêu dùng Ấn Độ.

Trong khi đó, 2 mẫu SUV liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín. Gần nhất là mẫu VF 6 được vinh danh là mẫu xe đáng tiền nhất năm tại giải thưởng Autocar India Awards 2026, nhờ sở hữu thiết kế gọn gàng, tính thực dụng cao và trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS trong tầm giá dưới 2 triệu rupee.

Theo ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc phân phối phương tiện mà còn hướng tới việc cung cấp các giải pháp di chuyển điện hóa hiện đại, an toàn và bền vững cho người dân bản địa.

Để thực hiện định hướng này, VinFast dự kiến sẽ sớm giới thiệu thêm mẫu hatchback cỡ nhỏ VF 5 nhằm cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc xe đô thị giá rẻ với các đối tác nội địa như Tata Tiago EV hay Punch EV.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai các kế hoạch đầu tư, mở rộng hệ thống trạm sạc và hạ tầng giao thông công cộng tại đây.

Danh sách các hãng xe bán chạy tại Ấn Độ Q2/2026:﻿

Kết quả kinh doanh trong tháng và quý giúp VinFast xếp trên nhiều thương hiệu ô tô quốc tế lớn tại thị trường Ấn Độ.

Xếp ngay sau VinFast ở vị trí thứ sáu là hãng xe BYD với doanh số quý đạt 2.028 chiếc.

Thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ bảy với 1.328 chiếc tiêu thụ trong quý 2.

Nhóm các nhà sản xuất xe sang của Đức gồm BMW và Mercedes-Benz lần lượt đạt mức tiêu thụ quý là 1.149 xe và 546 xe.

Ngoài ra, hãng xe Kia ghi nhận doanh số 1.140 chiếc, còn thương hiệu xe điện Mỹ Tesla đạt lượng bán lẻ 115 chiếc trong cùng giai đoạn này.

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