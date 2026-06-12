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Vietnam Airlines thông báo quan trọng đến toàn bộ hành khách tại Tân Sơn Nhất

Hữu Thắng
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Hãng hàng không quốc gia (Vietnam Airlines) vừa có thông báo mới về tình hình ảnh hưởng mưa giông tại sân bay Tân Sơn Nhất tối ngày 11/6.

Chiều tối ngày 11/6, khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xuất hiện tình trạng mưa giông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hàng không. Tình hình thời tiết bất lợi này khiến nhiều chuyến bay đến và đi từ Tân Sơn Nhất có khả năng phải điều chỉnh lịch trình hoặc tiến hành bay chờ trên không để đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác. Đây là một tình huống khách quan thường gặp trong điều kiện thời tiết cực đoan, đòi hỏi các hãng hàng không phải có những biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Thông báo mới nhất của Vietnam Airlines

Trước diễn biến thời tiết này, đại diện Vietnam Airlines đã nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức để cập nhật tình hình đến khách hàng. Hãng hàng không này cho biết, trong trường hợp các chuyến bay buộc phải thay đổi kế hoạch khai thác so với dự kiến ban đầu. Quyết định điều chỉnh này được đưa ra dựa trên nguyên tắc tối thượng là đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay cũng như sức khỏe của hành khách. Hãng bay rất mong nhận được sự thấu hiểu và chia sẻ từ phía khách hàng đối với những bất tiện ngoài ý muốn do yếu tố thời tiết khách quan gây ra.

Nhằm hạn chế tối đa sự gián đoạn và giúp hành khách chủ động sắp xếp lại lịch trình cá nhân, Vietnam Airlines khuyến nghị người dân theo dõi sát sao các thông báo mới nhất. Để nhận được sự hỗ trợ trực tiếp và giải đáp thắc mắc liên tục 24/7, hành khách hãy liên hệ ngay với tổng đài chăm sóc khách hàng qua đường dây nóng 1900 1100 .

Bên cạnh đó, các kênh trực tuyến luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng thông qua trang Facebook Fanpage chính thức hoặc tài khoản Zalo của Vietnam Airlines. Đối với những hành khách đã đặt vé qua các đại lý hoặc phòng vé chính thức của hãng, việc liên hệ trực tiếp với các đơn vị này cũng là một phương án hiệu quả để được tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết nhất về tình trạng chuyến bay của mình. Hành khách có lịch trình di chuyển trong thời gian này nên chủ động ra sân bay sớm và chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng.

Tags

hãng hàng không

sân bay Tân Sơn Nhất

Vietnam Airlines

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