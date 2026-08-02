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Việt Trinh chia sẻ sai lầm phải trả giá: "Tôi là người bài bác đầu tiên và rất khó chịu với họ"

Li La
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"Tới khi ông trời cho tôi bị trầm cảm, tôi mới hiểu trầm cảm là như vậy", Việt Trinh chia sẻ.

Việt Trinh chia sẻ sai lầm phải trả giá: "Tôi là người bài bác đầu tiên và rất khó chịu với họ" - Ảnh 1.

Trong đoạn video mới đăng tải trên kênh cá nhân, Việt Trinh có những trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với bệnh trầm cảm. Nữ diễn viên cho biết sau khi nhìn lại, cô cho rằng những gì mình trải qua là bài học để bản thân hiểu và đồng cảm hơn với người khác.

Việt Trinh chia sẻ: "Tôi cảm nhận mình đang nhận một cái quả không được tốt đẹp lắm bởi trước đây tôi gieo một cái nhân rất xấu.

Trước đây tôi có một người quen bị trầm cảm. Họ lúc vui, lúc buồn, lúc cáu gắt. Nhưng tôi không tin, tôi nghĩ đó chỉ là giả bộ, lấy bệnh trầm cảm làm cái cớ để muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Tôi là người bài bác đầu tiên và rất khó chịu với họ".

Việt Trinh chia sẻ sai lầm phải trả giá: "Tôi là người bài bác đầu tiên và rất khó chịu với họ" - Ảnh 2.

Nữ diễn viên cho biết chỉ khi chính mình mắc trầm cảm, cô mới hiểu những biến đổi về cảm xúc của người bệnh là hoàn toàn có thật.

"Tới khi ông trời cho tôi bị trầm cảm, tôi mới hiểu trầm cảm là như vậy. Sau khi trải qua những cơn trầm cảm kinh khủng, tôi mới nhận ra mình đang nhận một cái quả xấu vì trước đây từng không tin, còn bài bác người bị trầm cảm", cô nói.

Từ trải nghiệm của bản thân, Việt Trinh nhắn nhủ mọi người không nên xem nhẹ hay phủ nhận căn bệnh này. Cô khuyên những gia đình có người thân xuất hiện dấu hiệu bất ổn về tâm lý nên đưa họ đi thăm khám chuyên khoa, đồng thời cần dành sự cảm thông, chia sẻ thay vì trách móc hay cho rằng người bệnh "giả bộ".

Diễn viên Việt Trinh, sinh năm 1972, là biểu tượng nhan sắc và điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Cô bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 1980 với các vai tì nữ, quần chúng trước khi tỏa sáng rực rỡ qua các bộ phim ăn khách như Ngọc trong đá, Lệnh truy nã. Bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của cô là vai Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô (1996), vai diễn kinh điển giúp cô đóng đinh với danh xưng này. Sau thời gian ở ẩn vì biến cố, cô trở lại làm đạo diễn cho chuỗi phim Trở về trước khi chính thức giải nghệ năm 2022 để tận hưởng cuộc sống bình yên.

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