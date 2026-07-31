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Nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là "tổng tài Việt Nam", U45 chưa vợ khiến 1 nữ MC thốt lên: "Đẹp quá!"

Li La
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Bức ảnh mới nhất do nam nghệ sĩ được gọi là "tổng tài Việt Nam" đăng tải đã khiến một nữ MC phải thốt lên: "Đẹp quá í anh ạ".

Nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là "tổng tài Việt Nam", U45 chưa vợ khiến 1 nữ MC thốt lên: "Đẹp quá!" - Ảnh 1.

Bức ảnh mới nhất của Minh Beta trên mạng xã hội.

Ở tuổi 43, Minh Beta tiếp tục gây chú ý khi đăng tải bức ảnh mới lên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ duy nhất được nhiều người gọi là "tổng tài Việt Nam" nhờ tài sản nghìn tỷ, chưa vợ con xuất hiện với sơ mi xanh nhạt, quần trắng, ngồi đọc sách giữa không gian hướng biển sang trọng. Khung cảnh yên bình cùng tinh thần thư thái khiến doanh nhân kiêm nghệ sĩ trở nên cuốn hút hơn như "xé truyện bước ra".

Trong phần bình luận, MC Phí Linh không giấu được sự thích thú khi viết: "Đẹp quá í anh ạ". Siêu mẫu Hà Anh cũng để lại lời khen: "Đẹp trai phong trần đấy".

Nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là "tổng tài Việt Nam", U45 chưa vợ khiến 1 nữ MC thốt lên: "Đẹp quá!" - Ảnh 2.

Minh Beta tên thật là Bùi Quang Minh, sinh năm 1983 là doanh nhân, ca nhạc sĩ, nhà sáng lập chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinemas. Anh từng tốt nghiệp Đại học Sydney (Australia) và lấy bằng MBA tại Đại học Harvard (Mỹ). Ngoài hoạt động kinh doanh, Minh Beta còn được biết đến là tác giả của nhiều ca khúc gây chú ý. Trong đó nổi bật là Việt Nam ơi!, từng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Được mệnh danh là "tổng tài Việt Nam" nhờ sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh với khối tài sản được nhiều nguồn ước tính ở quy mô nghìn tỷ đồng, Minh Beta cũng khiến nhiều người quan tâm bởi cuộc sống kín tiếng. Ở tuổi 43, anh vẫn chưa lập gia đình và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông.

Năm 2026, Minh Beta còn gây chú ý khi lấn sân lĩnh vực phim ảnh. Bộ phim Mùi phở do anh đạo diễn với sự quy tụ của dàn nghệ sĩ đình đám như Xuâ Hinh, Thu Trang, Quốc Tuấn, Thanh Thanh Hiền, Thanh Hương... dù chưa đạt được doanh thu như mong đợi nhưng được đánh giá tốt trong lần đầu đảm nhận vai trò mới.

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