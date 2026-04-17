Việt Trinh bật khóc nức nở: "Cú knock-out đó khiến tôi chính thức gục ngã"

PV |

"Nguyên 3 đêm Trinh không ngủ được", Việt Trinh nghẹn ngào nói.

Mới đây, Việt Trinh khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi kể lại giai đoạn khủng hoảng tâm lý nặng nề trong cuộc sống. Từng là "người đẹp Tây Đô" nổi tiếng một thời, nhưng phía sau ánh hào quang, cô cũng trải qua những biến cố khiến bản thân suy sụp. "Cú nock-out đó khiến Trinh chính thức gục ngã", nữ diễn viên tâm sự.

Theo lời Việt Trinh, mọi chuyện bắt đầu từ một sự việc tưởng chừng rất bình thường. Trong một lần đi khám da liễu vì bị dị ứng, cô được bác sĩ tư vấn về các dấu hiệu cần chú ý của nốt ruồi bất thường. Chính khoảnh khắc đó đã khiến cô giật mình nhớ đến một nốt ruồi lớn trên lưng con trai - bé Thiện Nhân.

Việt Trinh bật khóc nức nở kể lại khoảng thời gian đen tối của cô

"Tự nhiên lúc đó Trinh sực nhớ ra lưng của con trai có một nốt ruồi to như bác sĩ nói. Đây chính là nguyên nhân khiến Trinh chính thức gục ngã. Trinh không thể nào có đủ sức lực để vượt qua tình trạng trầm cảm", nữ diễn viên nghẹn ngào chia sẻ.

Ngay sau đó, cô đưa con đi khám và nhận về những thông tin càng khiến tâm lý thêm hoang mang. Bác sĩ cho biết nốt ruồi của bé có ba dấu hiệu cần theo dõi: kích thước lớn hơn 7mm, có nhiều màu sắc và hình dạng không tròn đều. Những cảnh báo này khiến Việt Trinh rơi vào trạng thái lo lắng cực độ.

Suốt nhiều ngày liền, cô gần như không thể chợp mắt. "Trong 3 đêm Trinh không ngủ được. Trinh lo lắm", cô kể lại. Nỗi sợ hãi về khả năng con mắc bệnh nghiêm trọng dần chiếm trọn tâm trí, khiến cô mất kiểm soát cảm xúc. Dù đã tham khảo ý kiến nhiều bác sĩ, tất cả đều khuyên nên theo dõi kỹ càng.

Cuối cùng, một bác sĩ đưa ra giải pháp sinh thiết để có kết quả chính xác. Tuy nhiên, khoảng thời gian chờ đợi kéo dài một tuần lại trở thành "địa ngục tâm lý" với nữ diễn viên. "Trong một tuần lễ chờ kết quả, Trinh không ngủ được. Trinh niệm Phật, đi chùa cầu nguyện rất nhiều", cô khóc nức nở nhớ lại.

Việt Trinh tâm sự nỗi lo lắng con trai mắc bệnh khiến cô gục ngã

Việt Trinh thừa nhận, trong những ngày đó, cô gần như suy sụp hoàn toàn. "Trinh nghĩ nếu như con có làm sao thì chắc Trinh sống không nổi. Suốt tuần đó, cứ nhìn con là Trinh khóc". Những hình ảnh đời thường như thấy con ngồi trước xe hay nhìn bờ vai nhỏ bé của con cũng khiến cô bật khóc vì sợ hãi.

Không chỉ chịu áp lực tâm lý, cô còn vô tình khiến con trai bị ảnh hưởng. Việc liên tục đưa con đi khám khiến bé Thiện Nhân hoang mang. Thậm chí, cậu bé từng nhờ bác sĩ khuyên mẹ bớt lo lắng: "Bác sĩ ơi, bác sĩ khuyên mẹ con giùm con đi. Mẹ con đang bị lo lắng lắm". Lời nói ngây thơ ấy càng khiến Việt Trinh đau lòng.

Sau tất cả, kết quả sinh thiết cho thấy nốt ruồi của bé hoàn toàn bình thường. Khoảnh khắc nhận tin, nữ diễn viên vỡ òa trong hạnh phúc. Tuy nhiên, nhìn lại, cô nhận ra chính quãng thời gian đó đã đánh dấu sự khởi phát của căn bệnh trầm cảm.

"Thời điểm mà Trinh chờ kết quả đó, tâm lý nặng nề đánh gục Trinh luôn. Giờ nghĩ lại, Trinh nhận ra khi đó chính là lúc Trinh chính thức bị trầm cảm", cô thẳng thắn.

Hiện tại, Việt Trinh đã lấy lại được tinh thần lạc quan

Hiện tại, Việt Trinh đã dần ổn định tinh thần. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô lui về chăm sóc con trai, kinh doanh, làm vườn và đi du lịch. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên.

