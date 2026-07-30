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Người yêu cũ qua đời, Linh Miu: "Tôi bàng hoàng quá... Tại sao bạn lại ra đi như thế?"

A Ly
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"Giờ đây, bạn không mệt mỏi, không phải đau đầu, không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa rồi... Yên nghỉ nhé...", Linh Miu viết.

Linh Miu đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải dòng trạng thái bày tỏ nỗi bàng hoàng trước thông tin người yêu cũ qua đời.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: "Hôm nay nghe tin, tôi bàng hoàng quá... Tại sao bạn lại ra đi như thế... Trước đây mặc dù tôi và bạn kết thúc không mấy êm đẹp nhưng khi biết tin này tôi thật sự rất buồn... Buồn cho những người thân xung quanh bạn, buồn cho một người từng đi qua đời tôi...

Lúc này đây tôi lại chẳng thể làm được gì cho bạn, tôi đang ở Canada chưa thể về ngay lúc này. Nhưng tôi sẽ nhờ mẹ tôi và bạn bè chào bạn lần cuối... Giờ đây, bạn không mệt mỏi, không phải đau đầu, không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa rồi... Yên nghỉ nhé...".

Người yêu cũ qua đời, Linh Miu: "Tôi bàng hoàng quá... Tại sao bạn lại ra đi như thế?" - Ảnh 1.

Linh Miu.

Người yêu cũ qua đời, Linh Miu: "Tôi bàng hoàng quá... Tại sao bạn lại ra đi như thế?" - Ảnh 2.

Chia sẻ của Linh Miu trên mạng xã hội.

Dòng chia sẻ của Linh Miu nhanh chóng nhận được hàng trăm bình luận. Nhiều bạn bè, khán giả đã gửi lời chia buồn và động viên nữ diễn viên.

Được biết, người yêu cũ được Linh Miu nhắc đến là TikToker T.S.P.H được nhiều người biết đến. Nam TikToker được phát hiện đã qua đời tại một chung cư ở Hà Nội. Hiện tại, Công an vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong.

Linh Miu (tên thật là Vũ Mỹ Linh) là một hot girl, diễn viên, DJ và nhà sáng tạo nội dung. Cô nổi lên từ đầu những năm 2010 với tư cách là người mẫu quảng cáo game trực tuyến, sau đó nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội thông qua các bộ phim ngắn. Linh Miu công khai mối quan hệ với nam Tiktoker vào năm 2023. Cặp đôi từng dự định kết hôn nhưng tan vỡ vì bất đồng quan điểm sống.

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