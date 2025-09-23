Việt Nam sẽ có khu cảng lớn hơn cảng Singapore, lợi thế "không quốc gia nào có được"

Mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực địa tại hệ thống cảng biển Cái Mép – Thị Vải.

Trong báo cáo với đoàn khảo sát, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế Cảng – Kỹ thuật biển (Portcoast), trình bày định hướng phát triển cảng biển TP HCM mới.

Theo quy hoạch, khu vực sông Sài Gòn sẽ hình thành cảng khách quốc tế 30.000 GT, sức chở khoảng 1.200 hành khách, phù hợp với tĩnh không cầu Phú Mỹ, kết hợp cùng các khu bến du thuyền. Tại Mũi Đèn Đỏ, cảng tàu khách quốc tế 60.000 GT (1.600 - 2.200 hành khách) sẽ được xây dựng, còn các siêu tàu khách 6.000 - 8.000 hành khách dự kiến sẽ cập bến tại khu vực Bãi Trước, Vũng Tàu.

Sau khi sáp nhập, cảng biển TP HCM mới được kỳ vọng lọt Top 10 cảng container lớn nhất thế giới. Riêng tại khu vực Cái Mép, năm 2024 đã thông qua 328 triệu tấn hàng hóa (gồm TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh) chiếm 38% tổng lượng hàng cả nước. Trong đó, sản lượng container đạt 21,2 triệu TEU (gồm TPHCM và BR-VT trước đây), tương đương 71% tổng lượng container thông qua cảng biển Việt Nam.

Ông Cao Hồng Phong, Phó giám đốc cảng Gemalink, cho biết đơn vị là một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 Teus).

Trong năm 2024, cảng Gemalink giai đoạn 1 đã tiếp nhận 525 chuyến tàu với sản lượng 1,75 triệu Teus và dự kiến đạt gần 2 triệu Teus trong năm 2025.

Theo quy hoạch mới mà Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cùng Bộ Xây dựng đang đề xuất điều chỉnh, mặt bằng bến Cái Mép Hạ tăng chiều dài tuyến bến từ 510m thành 900m.

Từ đó đảm bảo tiếp nhận đồng thời hai tàu 250.000DWT, sẽ cho phép kéo dài cầu cảng Gemalink thêm khoảng 390m về hạ lưu nối liền với tuyến bến cảng Cái Mép Hạ.

Việc kết nối liền tuyến bến của các bến cảng SSIT - Gemalink - Cái Mép Hạ tạo thành tuyến bến liền lạc nhau, có chiều dài giai đoạn 2030 đến 3,5km.

Nếu tính từ CMIT, TCTT đến Cái Mép Hạ là 11km, thuận lợi cho phối hợp khai thác, tăng năng lực tiếp nhận tàu và hàng hóa, khai thác tối ưu tuyến bến mặt biển.

"Với quy hoạch nêu trên thì toàn bộ khu vực từ bến cảng CMIT hiện hữu đến bến cảng Cái Mép Hạ hạ lưu sẽ có tuyến bến dài khoảng 22km, lớn hơn quy mô cảng Singapore. Khi đó khu vực Cái Mép sẽ có lợi thế về chiều dài tuyến bến và cỡ tàu tiếp nhận không quốc gia nào trên thế giới có được", ông Phong nói.

(Tổng hợp)