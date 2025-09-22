Lần đầu tiên trong lịch sử, một chỉ số của Việt Nam lọt top 10 thế giới, là gì vậy?

Hình minh họa bởi AI

Ookla - đơn vị đứng sau công cụ đo tốc độ Speedtest, dịch vụ trực tuyến chuyên phân tích và đánh giá hiệu suất, tốc độ truy cập Internet của các nhà mạng - vừa công bố báo cáo Chỉ số Internet Toàn cầu về tốc độ mạng Internet của các quốc gia trên thế giới, tính đến tháng 8/2025



Báo cáo của SpeedTest, tốc độ Internet cố định trung bình toàn cầu hiện đạt 104,43 Mbps cho tải xuống và 56,59 Mbps cho tải lên. Trong khi đó, tốc độ mạng di động trung bình đạt 90,69 Mbps khi tải xuống và 13,06 Mbps khi tải lên.

Đặc biệt, tốc độ Internet trung bình tại Việt Nam, cả mạng cố định lẫn mạng di động, đã liên tục được cải thiện trong thời gian gần đây.

Cụ thể, mạng Internet cố định của Việt Nam trong tháng 8 đạt tốc độ trung bình 261,80 Mbps khi tải xuống và 237,66 Mbps khi tải lên, tăng thêm 3 bậc và đứng vị trí thứ 10 trong danh sách các quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lọt danh sách này. Đây cũng là tốc độ trung vị lớn nhất kể từ khi Việt Nam hòa vào mạng lưới Internet toàn cầu năm 1997.

Kết quả này cũng tương đồng với công bố của hệ thống iSpeed - hệ thống đo lường chất lượng truy cập Internet được phát triển bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - với kết quả Internet cố định tại Việt Nam đạt tốc độ 271,2 Mbps vào tháng 8/2025.

Tính riêng tại khu vực Đông Nam Á, tốc độ mạng Internet cố định của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3, chỉ sau Singapore và Thái Lan.

Tốc độ mạng Internet di động tại Việt Nam cũng tăng thêm 3 bậc trong tháng 8, xếp thứ 16 toàn cầu về tốc độ trung bình khi tải xuống. Hiện mạng Internet di động tại Việt Nam đạt tốc độ trung bình 152,17 Mbps khi tải xuống và 33,32 Mbps khi tải lên.

Hình minh họa bởi AI

Theo các chuyên gia, kết quả tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố. Đầu tiên phải kể đến sự phát triển của 5G. Việc thương mại hóa 5G từ cuối năm 2024 đã có đóng góp lớn vào việc tăng tốc độ Internet di động.

Bên cạnh đó là chính sách của Nhà nước với Chiến lược hạ tầng số, đặt mục tiêu phủ sóng 5G toàn dân, tăng cường năng lực cáp quang biển và phổ cập 5G.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến việc các doanh nghiệp đầu tư bổ sung hạ tầng cáp quang biển, cáp quang đất liền và sự chủ động nâng cấp hạ tầng kết nối trong nước của các nhà mạng.

Đặc biệt, trong bảng vinh danh Speedtest Awards dành cho các nhà mạng có hiệu suất tốt nhất nửa đầu 2025. Việt Nam có nhà mạng được vinh danh trong nhóm "nhanh nhất" thế giới.

Đầu tiên là Viettel xếp thứ ba ở hạng mục Mạng di động nhanh nhất, tổng hợp kết quả từ cả mạng 3G, 4G và 5G, đứng trên nhà mạng Singtel của Singapore. Mạng di động 5G nhanh nhất cũng ghi nhận VinaPhone đứng thứ hai, chỉ sau một nhà mạng của UAE.

Về chiến lược phát triển mạng internet Việt Nam, Bộ Chính trị xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến.

Theo báo cáo của Cục Viễn thông nửa đầu 2025, tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định Việt Nam đạt 24,4/100 dân, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85,3% tăng 3,4% và cao hơn mức trung bình thế giới (60%).