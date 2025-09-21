Hệ số an toàn cao gấp 4 lần tiêu chuẩn hàng hải, chiếc tàu do doanh nghiệp Việt đóng có gì hay?

Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận mới đây đã khởi công đóng mới tàu tham quan vịnh Hạ Long 99 khách. Đây là dự án nhằm phục vụ tuyến "Hành trình di sản". Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 60 tỷ đồng.

Chiếc tàu mới mang tên Explora By Grand Pioneers Cruises, thuộc dòng tàu hai thân dài 46m, rộng 14,6m, mạn cao 3,8m, chiều chìm 1,75m.

Tàu có trọng tải hơn 58 tấn, dung tích toàn phần 833, trang bị 2 máy chính với tổng công suất 1.300 mã lực, thiết kế chở 99 hành khách cùng 7 thuyền viên và 6 nhân viên phục vụ.

Tàu chia nhiều khoang kín nước và trang bị hệ thống đáy hai lớp nhằm tăng khả năng an toàn, chống chìm lật trong mọi điều kiện thời tiết. Với cấp tàu VR-SB, Explora By Grand Pioneers Cruises được phép hoạt động ở vùng ven biển trong phạm vi 12 hải lý, điều kiện gió không vượt quá cấp 5 Bô-pho (tương đương 8–10 m/s hoặc 29–38 km/h) và sóng cao trung bình 2m.

Đặc biệt, tàu có hệ số an toàn K đạt 4, cao gấp 4 lần so với tiêu chuẩn hàng hải - hệ số an toàn cao nhất trên vịnh Hạ Long. Đây là những giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn tối đa cho du khách khi tham quan Di sản thiên nhiên thế giới.

Ông Lê Đoàn Tám, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đóng tàu Thái Bình Dương - đơn vị thực hiện dự án, nhấn mạnh thêm về tính an toàn của tàu: "Thiết kế hai thân với chiều rộng lớn giúp tàu không thể lật. Hệ thống khoang và két kín nước từ mũi đến lái bảo đảm tàu vẫn nổi ngay cả khi xảy ra sự cố thủng thân".

Dự kiến, tàu sẽ khai thác thương mại từ quý 1/2026 . Sau khi đi vào hoạt động, tàu vận hành hằng ngày, theo tuyến "Hành trình Di sản" cùng với 2 du thuyền Grand Pioneers mà Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận đã triển khai trước đó.

Tính đến hiện tại, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Việt Thuận đã sở hữu là đội tàu có tổng trọng tải lên đến hơn 1,5 triệu tấn phương tiện, với giá trị đầu tư ban đầu trên 11.000 tỷ đồng. Trong số đó có nhiều tàu tải trọng lên đến 80.000 DWT, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận chuyển đa dạng từ khách hàng.

Đến năm 2030, Việt Thuận phấn đấu sở hữu đội tàu đạt trên 2 triệu tấn; giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vận tải biển, hàng rời, hàng khô, hàng tổng hợp là hàng hóa của Việt Nam.

Tàu du lịch quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Du lịch biển hiện là một trong những thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây. Theo thống kê, tổng số khách tham quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long bình quân đạt khoảng 3,6 triệu lượt khách/năm, có xu thế tăng hàng năm (trừ những năm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19).

Chính vì vậy, việc đầu tư phát triển đội tàu hiện đại, an toàn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng là một trong những ưu tiên của các doanh nghiệp vận tải biển nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Theo thống kê của tỉnh Quảng Ninh, đến cuối tháng 7/2025 có 500 tàu du lịch đăng ký hoạt động trên Vịnh Hạ Long cùng 6 tàu nhà hàng đang được đầu tư. Trong đó, số tàu thường xuyên hoạt động là 377 chiếc, với tổng trọng tải phục vụ khoảng 16.007 khách tham quan và 3.985 khách lưu trú.

Đáng chú ý, số lượng tàu vỏ gỗ hiện đã được giảm đáng kể so với năm 2016, hiện chỉ còn 260 chiếc (gồm 115 tàu lưu trú và 145 tàu tham quan), giảm 191 tàu (tương đương 55%). Điều này cho thấy xu hướng thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu phương tiện phục vụ du lịch trên vịnh trong thời gian qua.

Các doanh nghiệp, chủ tàu du lịch đa số có nhu cầu thay thế tàu trước niên hạn để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nên số tàu vỏ gỗ sẽ tiếp tục giảm với dự kiến đến 2030 có 194 tàu hết niên hạn, số lượng tàu vỏ gỗ sẽ chỉ còn lại 66 tàu.