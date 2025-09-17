Ô tô 7 chỗ đua nhau giảm giá: Xe "hot" nhất thị trường cũng không thoát, có mẫu rẻ ngang ngửa xe hạng A

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục nóng bỏng với cuộc đua giảm giá chưa có điểm dừng. Ngay cả phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ – vốn được nhiều gia đình ưa chuộng – cũng được các hãng ưu đãi mạnh tay trong tháng 9 để hút khách.

Gần như toàn bộ phân khúc MPV cỡ nhỏ đều có ưu đãi giảm giá trong tháng 9. Thậm chí, sản phẩm "hot" như Mitsubishi Xpander cũng không phải là ngoại lệ.

Mitsubishi Xpander

- Ưu đãi: 100% lệ phí trước bạ cho 2 bản AT (giảm khoảng 60 - 66 triệu đồng), kèm 1 năm bảo hiểm + camera 360°.

- Giá sau giảm:

+ AT: 538 triệu đồng

+ AT Premium: 592 triệu đồng

+ MT & Cross: Chỉ hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Toyota Veloz Cross & Avanza Premio

- Ưu đãi: 100% lệ phí trước bạ + 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

- Giá ưu đãi:

+ Veloz Cross CVT: 574 triệu (giảm 64 triệu đồng)

+ Veloz Cross CVT Top: 594 triệu (giảm 66 triệu đồng)

+ Avanza Premio MT: 502 triệu (giảm 56 triệu đồng)

+ Avanza Premio CVT: 538 triệu (giảm 60 triệu đồng).

Veloz Cross (trái) và Avanza Premio

Suzuki XL7 Hybrid

- Ưu đãi: 100% lệ phí trước bạ (khoảng 60 triệu đồng) + phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng.

- Giá sau giảm: 529,9 triệu đồng (từ 599,9 triệu đồng).

Honda BR-V

- Ưu đãi: 50% lệ phí trước bạ (khoảng 32 - 35 triệu đồng) + 1 năm bảo hiểm chính hãng.

- Giá sau giảm:

+ Bản G: 628 triệu đồng

+ Bản L: 670 triệu đồng.

Hyundai Stargazer

- Ưu đãi: Giảm trực tiếp 40 - 60 triệu đồng tùy bản, chủ yếu xe sản xuất 2024.

- Giá sau giảm (tại đại lý):

+ Bản Tiêu chuẩn: 439 triệu đồng (giảm 50 triệu đồng)

+ Bản X Cao cấp: 544 triệu đồng (giảm 55 triệu đồng).

Như vậy, trong tháng 9 này, một số mẫu xe (Suzuki XL7 Hybrid, Hyundai Stargazer) sau giảm giá đã tiệm cận phân khúc hạng A, khiến cuộc cạnh tranh càng gay gắt. Trong khi đó, mẫu Xpander vẫn giữ doanh số dẫn đầu phân khúc, nhưng cũng tung khuyến mãi lớn để giữ thế áp đảo.

Việc giảm giá ô tô phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chính sách thuế, ưu đãi của nhà nước, chiến lược cạnh tranh của hãng, và tình hình thị trường. Tuy nhiên, khi mua hàng, khách hàng cần cẩn trọng với giảm giá của sản phẩm, cần hỏi rõ các chính sách liên quan tránh gặp rắc rối không cần thiết sau bán hàng.

Cẩn trọng với ưu đãi ảo, các chương trình giảm giá chỉ mang lại lợi ích nếu người mua thực sự có nhu cầu và biết cách lựa chọn thời điểm phù hợp. Người dùng nên chọn thời điểm mà mình cảm thấy đủ tiền và giá bán phù hợp thì mua xe.

Theo nhận định của các chuyên gia, tình trạng cung vượt cầu, các hãng tìm mọi cách cách đẩy hàng tồn, đại hạ giá, sẽ dẫn đến thị trường biến động rất khó đoán.



Theo giới kinh doanh, từ nay đến cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam sẽ còn chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt, xu hướng giảm giá khó dừng lại. Đặc biệt, các hãng xe buộc phải tung ưu đãi mạnh hơn trước sức ép từ chính sách hạn chế phương tiện chạy xăng, dầu tại khu vực lõi đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Đáng chú ý, đề xuất không cho đăng ký mới xe xăng tại vùng phát thải thấp, cùng với việc Hà Nội và TP.HCM là hai thị trường ô tô lớn nhất, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng tiêu dùng, khiến khách hàng cân nhắc nhiều hơn khi chọn mua xe trong thời gian tới.



