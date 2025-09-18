Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất VN: Kinh doanh gì, lời lãi ra sao, góp bao tiền vào Ngân sách Nhà nước?

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Việt Nam (Petrovietnam) mới đây đã xác định số liệu tài chính đã kiểm toán giai đoạn 2020 - 2024 của Petrovietnam. Trong đó có xác định con số về lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh của Petrovietnam.

Cụ thể, Deloitte Việt Nam và Petrovietnam xác định lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh của Petrovietnam là 269.690 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2020 - 2023 là 204.047 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh năm 2024 được ghi nhận là 65.643 tỷ đồng. Với số liệu được xác định, Petrovietnam tiếp tục là doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Cùng với đó, trong giai đoạn 2020 - 2024, Petrovietnam đã liên tiếp thiết lập những kỷ lục trong sản xuất kinh doanh. Petrovietnam có 3 năm liên tiếp từ 2022 - 2024 phá kỷ lục về tổng doanh thu toàn Tập đoàn khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước Covid-19 (năm 2019) và tương đương khoảng 9% tổng GDP của cả nước.

Nộp ngân sách Nhà nước của tập đoàn đạt 165.000 tỷ đồng, tương đương gần 9% tổng thu Ngân sách của cả nước , tăng trưởng 52% so với thời kỳ trước Covid-19 trong bối cảnh tác động bởi chính sách giảm thuế với sản phẩm xăng dầu của Petrovietnam.

Petrovietnam là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế quốc dân, tiên phong trong lĩnh vực dầu khí – năng lượng, với sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Petrovietnam hiện đang cung ứng khoảng 60 - 70% nhu cầu xăng dầu, 70 - 80% nhu cầu khí dân dụng, trên 10% sản lượng điện và 70 - 80% nhu cầu phân đạm trong nước.

Các mỏ dầu khí trong nước, hệ thống đường ống dẫn khí dài hàng nghìn km, các nhà máy điện khí – nhiệt điện, lọc hóa dầu,… đã trở thành xương sống trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Petrovietnam quản lý vận hành 11 nhà máy điện, 5 hệ thống đường ống dẫn khí, 3 nhà máy xử lý khí, 14 kho LPG. 100% nhiên liệu quốc phòng được Petrovietnam sản xuất đều được cung cấp cho các hoạt động an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Trong lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển của mình, Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị thế của một Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với nhiều thành tựu đứng thứ nhất. Đầu tiên, đây là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng.

Thứ hai là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, trong những năm gần đây với bình quân đạt 160.000 tỷ đồng/năm, chiếm tới 80,3% tổng số nộp ngân sách của 18 Tập đoàn, Tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước. Thứ ba, đây là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất, khi giai đoạn 2020 – 2025 đạt tới 316.000 tỷ đồng, tương đương bình quân 2,2 tỷ USD/năm.

Thứ tư, Petrovietnam là doanh nghiệp duy nhất đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học – công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế quốc tế uy tín.

Đặc biệt, đây cũng là doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020 - 2025, Tập đoàn đã dành hơn 5.130 tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng.

Petrovietnam hiện không còn là tập đoàn dầu khí thuần túy, mà đã vươn lên trở thành tập đoàn năng lượng đa lĩnh vực; tiên phong trong phát triển các sản phẩm công nghệ năng lượng mới như LNG, hydrogen, amoniac...

Đồng thời, Petrovietnam cũng đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu, với loạt dự án chế tạo chân đế giàn khoan cho nhiều đối tác đến từ châu Âu và châu Á.