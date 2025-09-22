Chuyện lạ trên thị trường tiền tệ Việt Nam: Điều gì đang diễn ra?

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, đến hết tháng 6/2025, tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 7,694 triệu tỷ đồng, tăng 8,91% so với cuối năm 2024. Riêng tháng 6, người dân gửi thêm 91.498 tỷ đồng, sau khi tháng 5 cũng tăng thêm 65.427 tỷ đồng.



Ở khối doanh nghiệp, tiền gửi đạt hơn 8,104 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm trước. Riêng tháng 6, số dư tiền gửi tăng thêm hơn 362.825 tỷ đồng, trong khi tháng 5 tăng 116.370 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong tháng 6, cá nhân và doanh nghiệp đã "rót" hơn 450.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Các tháng trước đó, lượng tiền gửi tăng thêm lần lượt khoảng 181.000 tỷ đồng (tháng 5), 172.000 tỷ đồng (tháng 4) và 262.000 tỷ đồng (tháng 3). Tổng cộng sau nửa năm 2025, tiền gửi của dân cư và doanh nghiệp đạt 15,8 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới.

Điều đáng chú ý là dòng tiền gửi vào ngân hàng vẫn tăng mạnh, bất chấp việc các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất trong tháng 6. Sau giai đoạn lãi suất huy động có lúc vượt mốc 6%/năm, mức này gần như biến mất.

Hình minh họa

Lãi suất ngân hàng tại Việt Nam hiện ra sao?

Lãi suất huy động (tiết kiệm) có dấu hiệu phân hóa rõ: Ngân hàng nhỏ/ngân hàng tư nhân có thể trả lãi suất cao hơn nhiều so với ngân hàng lớn, quốc doanh. Gửi tiết kiệm online thường được trả lãi cao hơn tại quầy một chút, thường hơn từ 0,1 - 0,3 điểm phần trăm hoặc hơn tùy ngân hàng.

Những mức lãi suất cao thường đi kèm với điều kiện gắn số tiền gửi tối thiểu lớn, có thể phải gửi online, hoặc cam kết kỳ hạn dài, hoặc ngân hàng nhỏ. Ngân hàng lớn (nhà nước, Big 4 như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) thường có lãi suất thấp hơn rõ rệt ở cùng kỳ hạn, đặc biệt ở các kỳ hạn ổn định như 12 tháng nhưng ổn định và sự tin cậy cao.

Với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động tại các ngân hàng rơi vào khoảng 1,6 - 4,1%/năm. Các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, BIDV có mức thấp là 1,6%/năm. Các ngân hàng nhỏ hơn có thể lên khoảng 4%. Đứng đầu bảng lãi suất là CBBank với lãi suất 4,1%/năm.

Đối với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất thường từ 1,9 - 4,4%/năm. Lãi suất thấp nhất vẫn thuộc về Vietcombank, VietinBank, BIDV và SCB. CBBank và OceanBank là 2 ngân hàng hàng huy động cao nhất 4,3%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, mức dao động khoảng 2,9 - 5,3%/năm. Vikki Bank và OceanBank là 2 ngân hàng đứng đầu bảng lãi suất huy động.

Với 9 tháng, 2,9 - 5,5%/năm, các ngân hàng có lãi suất cao thường ở nhóm ngân hàng tư nhân.

Kỳ hạn 12-13 tháng, nhiều ngân hàng niêm yết phổ biến ở mức 5 - 5,7%/năm. Vikki Bank và OceanBank tiếp tục là 2 ngân hàng hàng đứng đầu bảng lãi suất huy động.

Đối với kỳ hạn 18 - 24 tháng trở lên, một số ngân hàng trả lãi cao hơn nữa cho kỳ hạn dài như 18, 24, 36 tháng, với mức dao động từ 5,8 - 5,95% trở lên (tuỳ điều kiện gửi).

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý 3/2025 của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đều đánh giá mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm trong quý 2, đặc biệt là lãi suất cho vay. Xu hướng này được dự báo sẽ duy trì trong quý 3 và những tháng cuối năm.