"Thiên đường mới" cho nhóm khách thích tiêu dùng, ăn uống, tiệc tùng

Quảng Ninh sở hữu hàng loạt các khách sạn, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, cùng nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn, đặc biệt là 2 di sản thế giới Vịnh Hạ Long và Yên Tử. Từ đó, du khách có cơ hội lựa chọn trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch đa dạng: Từ nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo, sự kiện), du lịch thể thao... đến khám phá những hành trình văn hóa - tâm linh gắn liền với Phật giáo.

Theo đánh giá của các công ty du lịch Ấn Độ, trong vài năm trở lại đây, du lịch Quảng Ninh phù hợp với nhu cầu của du khách Ấn Độ. Đáng chú ý, ngày càng nhiều nhà hàng Ấn Độ hoặc phục vụ các món ăn Ấn Độ được mở tại Hạ Long. Qua đó, giúp người dân Ấn Độ tìm thấy sự thân thuộc trong hành trình khám phá, được trải nghiệm sự giao thoa về văn hóa ẩm thực.

Không chỉ cơ sở hạ tầng, các chính sách nhập cảnh cũng tác động tích cực, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khách Ấn Độ, như: Thủ tục e-visa nhanh chóng, thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày, có giá trị nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Mạng lưới hàng không ngày càng mở rộng, kết nối trực tiếp các thành phố lớn của Ấn Độ và Việt Nam. Cùng với đó là môi trường an toàn, thân thiện và người dân mến khách cũng là một điểm cộng mà khách du lịch Ấn Độ thích đến với Quảng Ninh.

Du khách Ấn Độ chụp ảnh check-in tại cảng tàu khách trước khi lên tàu tham quan vịnh Hạ Long.

Ấn Độ với dân số hơn 1,4 tỷ người là thị trường du lịch giàu tiềm năng, hiện có khoảng 25 triệu khách ra nước ngoài mỗi năm và dự kiến sẽ tăng lên 35 triệu. Khách du lịch Ấn Độ nổi bật với mức chi tiêu cao, đặc biệt cho mua sắm, ăn uống và tiệc tùng. Họ thường không đi một mình mà du lịch theo nhóm bạn bè hoặc gia đình, đồng thời ưa chuộng các resort sang trọng và dịch vụ trọn gói.

Những năm qua, Quảng Ninh liên tục đón các đoàn du lịch Ấn Độ. Trong đó, có nhiều đoàn khách từ các tập đoàn lớn đến tham quan, du lịch hay các tỷ phú tổ chức đám cưới tại Quảng Ninh.

Khi đến với Quảng Ninh, các du khách đều thấy thích thú. Họ bị ấn tượng bởi sự phát triển của Quảng Ninh như: Cảnh quan đẹp, quy hoạch chặt chẽ, công tác tổ chức chỉn chu, đúng giờ, chuyên nghiệp, hạ tầng tốt. Đây cũng là 3 điểm mà Ấn Độ không mạnh. Dự báo, mùa thu đông năm nay, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam, Quảng Ninh sẽ tăng trưởng tốt.

Đám cưới của cặp đôi tỷ phú được tổ chức trên du thuyền hạng sang giữa lòng Vịnh Hạ Long (tháng 1/2025).

Quảng Ninh xác định Ấn Độ là thị trường khách quốc tế tiềm năng, ưu tiên đẩy mạnh quảng bá và khai thác. Thông qua tăng cường kết nối, hợp tác và tổ chức các chương trình famtrip, tỉnh kỳ vọng giới thiệu rộng rãi tiềm năng du lịch, từng bước khẳng định vị thế tại thị trường Ấn Độ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo nhận định của một số công ty lữ hành, Quảng Ninh cũng cần có những thay đổi để phù hợp hơn với thị hiếu của các du khách Ấn Độ.

Bà Vishakha Sethi Kotyan, Công ty du lịch Hello Vietnam, Ấn Độ, chia sẻ, nhu cầu của thị trường khách Ấn Độ chủ yếu tập trung vào việc trải nghiệm các khu du lịch, nghỉ dưỡng hạng sang. Bên cạnh đó, là vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh và ẩm thực địa phương. Đặc biệt, theo bà, khi đến với Quảng Ninh, du khách vẫn muốn có khu ẩm thực riêng biệt dành cho khách Ấn Độ và một số tiện ích riêng, không gian riêng cho dòng khách tỷ phú, khách chi trả cao.

Các chuyên gia gợi ý Quảng Ninh nên tập trung khai thác dòng khách MICE khi địa phương có lợi thế tổ chức đám cưới, quay phim, chơi golf… Đáng chú ý, thị trường đám cưới nước ngoài của Ấn Độ trị giá hơn 600 triệu USD, tăng trưởng 25 - 30% mỗi năm.

Ngoài ra, các chuyến du lịch cuối năm của doanh nghiệp Ấn Độ cũng là phân khúc tiềm năng cần chú trọng. Hằng năm, các công ty dành rất nhiều tiền để tổ chức du lịch cho nhân viên, do đó bên cạnh các công ty lữ hành, những tập đoàn của Ấn Độ cũng cần được quan tâm vì họ có khoản quỹ lớn cho việc đi du lịch.