Khi nào trung tâm thương mại hạng nhất quy mô 13ha, ngay cạnh Hà Nội mở cửa đón khách?

Quảng Ninh là một tỉnh nằm gần với Hà Nội, cách Hà Nội hơn 200km. Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, địa phương định hướng phát triển các đại siêu thị, trung tâm thương mại đa năng, phức hợp mang tầm khu vực Đông Nam Á, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm kết hợp vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Trong số đó, dự án Trung tâm Thương Mại Aeon Mall Hạ Long là một trong những dự án trọng điểm thu hút đầu tư ngoài ngân sách của Quảng Ninh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Công trình được chính thức khởi công vào tháng 2/2025.

Công trình được xây dựng tại phường Bãi Cháy với tổng diện tích trên 13ha. Trong đó, diện tích quy hoạch trung tâm thương mại là 9,1ha; diện tích đầu tư hạ tầng giao thông đấu nối là 3,92ha, tổng mức đầu tư trên 5.200 tỷ đồng. Đây là trung tâm thương mại thứ 4 tại miền Bắc của Aeon Mall sau các công trình ở Hà Nội và Hải Phòng.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Aeon Mall Việt Nam.

Là một trung tâm thương mại hạng nhất, Aeon Mall Hạ Long được xây dựng 5 tầng và 1 tầng hầm. Công trình có tổng diện tích sàn 208.000m2, bao gồm các tiện ích dịch vụ chính, như: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát; khu vui chơi cho trẻ em và không gian bán hàng; khu vực rạp chiếu phim.

Với vị trí tại trung tâm dịch vụ, du lịch của Quảng Ninh, hạ tầng kết nối giao thông đồng bộ, khi đi vào hoạt động, Aeon Mall Hạ Long có thể đón khoảng 10 triệu lượt khách tham quan và mua sắm/năm và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.500 lao động.

Công trường thi công dự án Aeon Mall Hạ Long.

Thực hiện đúng cam kết với tỉnh, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục móng và kết cấu chính của 3/5 tầng thiết kế. Trên công trường luôn duy trì lực lượng từ 500 – 600 cán bộ, kỹ sư, công nhân, tổ chức thi công 3 ca liên tục kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Công tác quản lý và giám sát tiến độ được thực hiện theo từng ngày, bảo đảm công trình bám sát kế hoạch đã đề ra.

Chia sẻ về dự án này, Tổng Quản lý Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với đối tác thi công áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý xây dựng, an toàn lao động và kiểm soát chất lượng. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất và giúp đơn vị giữ đúng tiến độ để đưa trung tâm thương mại vào hoạt động như kế hoạch.

Với tiến độ thi công được kiểm soát chặt chẽ theo từng ngày, các nhà thầu cam kết sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ hạng mục của trung tâm thương mại và công trình phụ trợ vào đầu tháng 10/2026.

Hiện chủ đầu tư cũng đang xây dựng kế hoạch khai trương, dự kiến diễn ra vào khoảng giữa tháng 11 đến tháng 12/2026, sau khi hoàn tất giai đoạn hoàn thiện và vận hành thử nghiệm.

Tiến độ thi công được giám sát, kiểm soát theo từng ngày.

Là tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, Aeon hoạt động trên 10 mảng kinh doanh chính và phát triển cân bằng dưới cơ cấu tập đoàn. Aeon Mall là công ty chủ chốt của Tập đoàn Aeon chịu trách nhiệm về kinh doanh bất động sản thương mại. Đến nay, tập đoàn bán lẻ Nhật Bản có 8 trung tâm thương mại tại Việt Nam với tổng diện tích sàn cho thuê 462.000 m2.

Theo báo cáo tài chính năm 2024, Aeon Mall ghi nhận lợi nhuận tăng 8,6%, đạt 4,23 tỷ yen (tương đương gần 776,7 tỷ đồng). Bình quân, công ty thu về hơn 2,1 tỷ đồng lợi nhuận mỗi ngày tại thị trường Việt Nam.

Ông Furusawa Yasuyuki, CEO Aeon Việt Nam, cho biết sau hơn 10 năm hiện diện, tập đoàn đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, thể hiện cam kết lâu dài với thị trường đầy tiềm năng này.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.