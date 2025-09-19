Siêu nhà máy 2,2 tỷ USD sử dụng công nghệ "trên siêu tới hạn" hiện đại nhất Việt Nam

Mới đây, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức lễ khánh thành tổ máy số 1, dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh), gồm hai tổ máy với công suất thiết kế 1.200 MW, tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD , sử dụng than nhập khẩu.

Dự án được triển khai theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao), khởi công từ năm 2021. Cơ cấu vốn tại VAPCO gồm Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) nắm 60% và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc sở hữu 40%.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC) - được các chuyên gia đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.

Hiện nay, công nghệ lò này đang là công nghệ tiên tiến được sử dụng ở nhiều nước, có thể nâng hiệu suất phát điện lên tới 42,5%, tiêu hao nhiên liệu chỉ ở mức 0,425 kg/kWh.

Đây là dự án chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững cho địa phương. Tổ máy số 2 đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại trong thời gian tới. Chủ đầu tư đặt mục tiêu quý 3 năm nay, nhà máy sẽ phát điện toàn bộ.

Trong giai đoạn xây dựng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II đã sử dụng hơn 18.600 lao động, đóng góp đáng kể vào việc tạo việc làm tại địa phương.

Tổ máy số 1 đưa vào hoạt động giải quyết việc làm cho hơn 150 cán bộ công nhân viên thường xuyên tại nhà máy. Dự án sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ tạo việc làm hơn 500 lao động, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Khi vận hành đủ hai tổ máy, nhà máy dự kiến cung cấp 7,8 tỷ kWh/năm cho lưới điện quốc gia, đồng thời đóng góp bình quân 30 tỷ đồng mỗi tháng vào ngân sách.

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) với vị trí chiến lược đang được xác định là trung tâm kinh tế trọng điểm, giữ vai trò cửa ngõ kết nối các vùng kinh tế trong nước với thị trường quốc tế.

Khu kinh tế Vũng Áng – thành lập năm 2006 với quy mô hơn 22.000 ha – hiện có khoảng 150 dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Đây cũng là nơi đặt nhiều dự án lớn như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I…

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, Hà Tĩnh đã thu hút 20 dự án đầu tư mới, trong đó có 2 dự án FDI, với số vốn đăng ký gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo quy hoạch đến năm 2050, Vũng Áng sẽ phát triển theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó các trụ cột chính gồm: Công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến – chế tạo, kết hợp với dịch vụ cảng biển và logistics, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Ảnh: Báo Hà Tĩnh﻿