Thủ tướng: "Nhà mà cứ trên 70 triệu, 100 triệu/m2 chung cư thì người dân ai có tiền để mà mua?"

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP

Chiều qua (22/9), Thủ tướng, Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh quyền có chỗ ở của công dân, an cư thì mới lạc nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước. Do đó, trong nhiệm kỳ này chúng ta đã rất quyết liệt trong cơ cấu lại thị trường bất động sản, thúc đẩy nguồn cung, nhất là phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình, các đối tượng yếu thế, người trẻ…

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, thị trường bất động sản là kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng, đồng thời có sức lan tỏa lớn đến các ngành kinh tế khác, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhưng hiện nhiều khó khăn liên quan lĩnh vực đất đai, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, tái định cư... vẫn còn tồn tại.

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, phân khúc nhà ở còn bất cập khi sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, thậm chí có lúc tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn. Do đó, Thủ tướng đề nghị làm rõ "thị trường bất động sản có bị thao túng hay không" để chấn chỉnh tình trạng găm hàng, đội giá, thổi giá, gây méo mó thị trường. Thủ tướng nhấn mạnh việc phải có câu trả lời cho tình trạng "giá nhà chung cư liên tục tăng và cao mãi".

"Bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá cao quá không thể mua được. Nhà mà cứ trên 70 triệu, 100 triệu/m2 nhà chung cư thì người dân ai có tiền để mà mua?" , Thủ tướng nhấn mạnh tại phiên họp.

Thủ tướng nhấn mạnh, dứt khoát không hy sinh công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; cần bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân với tinh thần "an cư lạc nghiệp". Phân khúc dành cho người có thu nhập thấp nếu là được sẽ kéo hệ sinh thái khác cùng phát triển.

Theo Thủ tướng, việc tạo nguồn cung, đảm bảo về cơ cấu bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp – trung bình là rất quan trọng. Đây là chủ trương lớn, chính sách rất nhân văn của Nhà nước nên "không thể không làm".

Trên thực tế, tình trạng giá nhà, đặc biệt là phân khúc chung cư ở Hà Nội và TP HCM, liên tục tăng cao cũng được Bộ Xây dựng ghi nhận. Tại phiên họp, theo Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, tại Hà Nội, phân khúc chung cư đạt trung bình 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với đầu năm, trong khi đó phân khúc liền kề, biệt thự đã lên ngưỡng 100 - 200 triệu đồng/m2. Tương tự, tại TP HCM, giá chung cư đạt trung bình là 89 triệu đồng/m2, nhà thấp tầng dao động từ 230 - 300 triệu đồng/m2.

Thủ tướng chỉ đạo một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới tại phiên họp. Ảnh: VGP

Trong số 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách cho thông thoáng, thuận tiện. Đơn cử, Thủ tướng đề nghị, ngoài quy định dành tối thiểu 20% diện tích dự án nhà ở thương mại cho nhà ở xã hội, nghiên cứu áp dụng dành 20% diện tích dự án nhà ở xã hội cho nhà ở thương mại.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng nguồn cung nhằm góp phần giảm giá thị trường bất động sản, cân đối cung cầu theo cơ chế thị trường. Thủ tướng yêu cầu xác định rõ vướng mắc về thể chế, luật pháp, chính sách đất đai để có giải pháp kịp thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và 2 con số ở những năm tiếp theo.

Cả nước hiện có hơn 1.000 dự án nhà ở thương mại

Ảnh minh họa

Báo cáo tại phiên họp, theo Bộ Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường bất động sản ghi nhận một số tín hiệu phục hồi tích cực. Cả nước có hơn 1.000 dự án nhà ở thương mại, trong đó có 960 dự án đang triển khai xây dựng, với tổng quy mô khoảng gần 149.000 căn hộ chung cư và hơn 249.000 căn nhà ở riêng lẻ. Đáng chú ý, một số địa phương đã tích cực phát triển, hình thành các khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ về hạ tầng và chức năng, góp phần nâng cao chất lượng phát triển đô thị.

Ngoài ra, nhiều chương trình, đề án phát triển nhà ở xã hội được tập trung triển khai và đã kết quả tích cực. Tính đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó có 165 dự án hoàn thành, quy mô 110.436 căn; 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.033 căn; 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 388.090 căn.

Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng số giao dịch bất động sản đạt khoảng hơn 430.000 giao dịch, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.