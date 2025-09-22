Cục Tác chiến vừa phê duyệt 1 việc tại sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam: Làm liên tục trong nhiều ngày

Thủ tướng nghe báo cáo kết quả thi công và tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chiều 2/8. Ảnh: VGP

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam thông tin về công tác tổ chức, thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD).

Theo đó, máy bay được sử dụng cho công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ ngày 26/9 là loại chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series. Đây chính là dòng máy bay được sử dụng phổ biến trong các hoạt động bay hiệu chuẩn nhờ tính ổn định và khả năng cơ động rất cao, cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của công việc này.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, công tác tổ chức, thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH). Đây là công ty con của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện. Đáng chú ý, các thành viên tham gia bay hiệu chuẩn bao gồm các chuyên gia của ATTECH và các chuyên gia từ Học viện Dẫn đường hàng không (Cộng hòa Séc).

Sân bay Long Thành đang dần thành hình sau nhiều tháng nỗ lực thi công. Ảnh: ACV

Cụ thể, trong đợt bay hiệu chuẩn lần này, ATTECH sẽ thực hiện bay hiệu chuẩn cơ bản 2 hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, 01 hệ thống dẫn đường VOR/DME, 01 hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát Radar và ADS-B, cũng như các phương thức bay có liên quan đến các hệ thống thiết bị trên.

Trên thực tế, kế hoạch bay hiệu chuẩn đã được Cục Tác chiến cấp phép. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, thời gian thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn và kiểm tra phương thức bay sân bay Long Thành dự kiến sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 26/9 đến 24/10/2025. Theo Cục Hàng không Việt Nam, các chuyến bay hiệu chuẩn được triển khai vào ban đêm hoặc rạng sáng để tận dụng khoảng thời gian hở và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thậm chí, trong một số trường hợp, tổ bay sẽ phải thực hiện nhiệm vụ vào nửa đêm nhằm đảm bảo an toàn, tính chính xác và độ khách quan của quá trình kiểm tra.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc triển khai bay kiểm tra, hiệu chuẩn lần này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan trong ngành hàng không nhằm đưa Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành vào cuối năm 2025.

Theo các chuyên gia, công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành được coi là bước kiểm tra bắt buộc và vô cùng quan trọng trong lộ trình đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác. Hơn nữa, việc kiểm tra, đánh giá, nhằm đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn của các hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay theo các tiêu chuẩn do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định và đánh giá sự phù hợp của các phương thức bay mới.

Sân bay Long Thành sẽ đi vào khai thác thương mại từ năm 2026

Sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại vào đầu năm 2026. Ảnh: ĐVTK

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) được coi là một trong những dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Hiện nay, sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai nhiều gói thầu lớn. Các đơn vị liên quan huy động khoảng 17.000 nhân lực, máy móc tăng tốc thi công cả ngày lẫn đêm, nhằm đảm bảo ngày 19/12/2025 cơ bản hoàn thành dự án.

Theo TTXVN , Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, hiện nay, đơn vị đang nghiên cứu, lựa chọn phương án khai thác tại sân bay Long Thành. Theo đó, trong nửa đầu năm 2026, khi đi vào khai thác thương mại. Khi đó, mỗi ngày, sân bay này của Việt Nam sẽ đón hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế. Theo các chuyên gia Vì sân bay Long Thành có quy mô lớn và mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương nên vấn đề giao thông kết nối được coi là nhân tố tiên quyết để đảm bảo sân bay hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, sân bay Long Thành chỉ có tuyến giao thông đến Quốc lộ 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Do đó, người dân đang rất quan tâm vấn đề là khi đến sân bay Long Thành họ sẽ di chuyển về TP HCM và các địa phương như thế nào, bằng phương tiện gì.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, giao thông là yếu tố tiên quyết giúp phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của sân bay Long Thành. Chính vì vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện nhiều dự án để hoàn thiện hệ thống giao thông giữa sân bay Long Thành với TP HCM, vùng Tây Nguyên và các địa phương.