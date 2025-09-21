Nga muốn cùng Việt Nam làm một việc để chiếm lĩnh thị trường hơn 200 tỷ USD, nước ta hiện là top 7 TG

Khoảnh khắc tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển ngày 2/9. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Đó là lĩnh vực đóng tàu.

Theo báo cáo mới nhất của Acumen Research and Consulting (ARC), đơn vị uy tín chuyên nghiên cứu thị trường và tư vấn quốc tế cho biết, thị trường đóng tàu trên toàn cầu đang có chiều hướng tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Theo đơn vị này, năm 2024, giá trị đóng tàu toàn cầu đạt 152,58 tỷ USD. Nhưng dự báo đến năm 2032, con số này có thể lên đến 226,9 tỷ USD.

Mới đây, phía Nga mong muốn cùng Việt Nam hợp tác nghiên cứu xây dựng nhà máy đóng tàu mới, hiện đại hoá các nhà máy đóng tàu hiện có, đồng thời hợp tác xây dựng các phòng nghiên cứu, thử nghiệm trong lĩnh vực đóng tàu.

Thông tin này được chia sẻ tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Trần Hồng Minh và Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev, ngày 17/9.

Phát biểu tại hội đàm, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga, đồng thời nhấn mạnh trình độ khoa học công nghệ cũng như năng lực đóng tàu của Nga, trong đó có tàu đánh cá và tàu chở khách.

Theo ông Nikolai Platonovich Patrushev, Việt Nam có vai trò quan trọng trong ngành đóng tàu châu Á. Vì vậy, Nga và Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, hàng hải, thương mại. Ông mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia tuyến đường biển Phương Bắc - tuyến hàng hải chiến lược của Nga nối châu Âu và châu Á qua Bắc Băng Dương, giúp rút ngắn thời gian, chi phí vận tải.

Toàn cảnh cuộc hội đàm có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich, lãnh đạo Bộ Công Thương và các tập đoàn, doanh nghiệp Liên bang Nga. Ảnh: Bộ Xây dựng

Ngoài ra, Nga mong muốn cùng Việt Nam đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu xây dựng nhà máy đóng tàu mới, hiện đại hoá các nhà máy đóng tàu hiện có của Việt Nam và tập trung hợp tác xây dựng các phòng nghiên cứu, thử nghiệm trong lĩnh vực đóng tàu.

Đặc biệt, tại hội đàm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga A. Karimov đề xuất mở rộng hợp tác về nghiên cứu robot, truyền thông, sinh vật, địa chất, sản xuất ống dẫn dầu, đồng thời gửi lời mời Việt Nam tham dự Triển lãm và Hội nghị NEVA. Đây là sự kiện đóng tàu dân dụng lớn nhất Đông Âu và nằm trong nhóm 10 triển lãm hàng đầu thế giới về ngành này.

Đáng chú ý, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Liên bang Nga như FESCO và Delo chia sẻ kết quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực vận tải - logistics đã đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đóng tàu, hạ tầng hậu cần cũng như tăng cường cơ sở pháp lý trong đào tạo, nghiên cứu song phương.

Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Nga

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao các đề xuất của Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev, Thứ trưởng Bộ Công thương A. Karimov cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Liên bang Nga. Đồng thời, Bộ trưởng cho biết đây là cơ hội thích hợp để hai bên thúc đẩy hợp tác hàng hải Việt - Nga lên tầm cao mới.

Bộ trưởng đề nghị Nga sớm hoàn thiện thủ tục để ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Hàng hải thương mại 1993 và Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hội đồng Biển Nga và Bộ Xây dựng Việt Nam.

Ngành đóng tàu Việt Nam hiện đứng thứ 7 thế giới. Ảnh minh họa: AI

Đặc biệt, trong lĩnh vực đóng tàu, Bộ Xây dựng đề xuất Nga hợp tác, tham gia xây dựng các khu công nghiệp đóng tàu tại Việt Nam. Đồng thời hoan nghênh các nhà đầu tư Nga quan tâm nghiên cứu, tham gia đầu tư vào hệ thống cảng biển của Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam và cam kết mở cửa thị trường trong WTO.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh việc khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng vận tải, logistics, nhất là tuyến container Việt Nam – Vladivostok, đồng thời xem xét khả năng liên doanh giữa FESCO và VIMC.

Bộ trưởng đánh giá cao sáng kiến Hành lang vận tải quốc tế Bắc - Nam do Nga đề xuất và nhận định việc này sẽ mở ra những cơ hội mới để hàng hóa của Việt Nam có thể tìm kiếm thị trường mới. Bộ trưởng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì nghiên cứu khả năng tham gia dự án; làm đầu mối cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư Nga quan tâm.

Kết thúc hội đàm, Việt Nam và Nga nhất trí hai bên sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là hàng hải và đóng tàu trong thời gian tới.