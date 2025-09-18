Dubai muốn làm một sự kiện thu hút hàng trăm triệu USD vào Việt Nam, quy tụ hàng nghìn DN thế giới

Phó Thủ tướng tiếp đoàn công tác của Trung tâm Thương mại thế giới Dubai. Ảnh: VGP

Chiều ngày 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp đoàn công tác của Trung tâm Thương mại thế giới Dubai (DWTC)

Hiện nay, DWTC không chỉ là điểm đến sự kiện mà còn là biểu tượng phát triển kinh tế, thương mại và hội nhập toàn cầu của Dubai.

Gặp Phó Thủ tướng, ông Grant Tuchten, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại Abhishek Ganapathy đã bày tỏ mong muốn tổ chức Triển lãm GITEX Việt Nam 2026 và mục tiêu, quy mô, lĩnh vực trọng tâm, thời gian, địa điểm, mô hình phối hợp triển khai.

"Chúng tôi mong được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đối với sự kiện quốc tế lớn và lần đầu tiên đưa về Việt Nam", ông Grant Tuchten chia sẻ.

Đáng chú ý, ông Grant Tuchten đề xuất một số hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía Chính phủ Việt Nam, nhất là hỗ trợ về không gian tổ chức sự kiện trong 2 năm đầu để đảm bảo kinh phí đầu tư, tổ chức sự kiện.

Ngoài ra, DWTC cũng cần sự tham gia, phối hợp, đồng hành của các cơ quan, bộ, ngành, chính quyền địa phương, cũng như các hội, hiệp hội doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự thành công và tác động lan tỏa của triển lãm.

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo DWTC, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao DWTC trong việc tổ chức GITEX Global. Đây là một trong những triển lãm công nghệ hàng đầu thế giới, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ lớn hàng năm.

"Lãnh đạo Chính phủ hết sức quan tâm và sẽ hỗ trợ tối đa để Triển lãm GITEX Việt Nam 2026 được tổ chức thành công, mang lại giá trị kết nối lớn cho Việt Nam", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm và ủng hộ lớn đối với kế hoạch tổ chức GITEX Việt Nam 2026, coi đây là một sự kiện quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng, việc tổ chức GITEX tại Việt Nam không chỉ mang lại cơ hội lớn trong việc thu hút đầu tư, công nghệ và tri thức toàn cầu mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn về môi trường đầu tư, kinh doanh trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

GITEX Global là triển lãm công nghệ thường niên lớn nhất khu vực vùng Vịnh và nằm trong nhóm hàng đầu thế giới. Ảnh: DWTC

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng GITEX Việt Nam 2026 sẽ là một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, thể hiện quyết tâm hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, sự kiện này góp phần khẳng định vị thế đất nước trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, đây cũng sẽ là cơ hội lớn để các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức trong nước kết nối, hợp tác sâu rộng với cộng đồng công nghệ quốc tế, từ đó tạo ra những giá trị bền vững và lâu dài.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thường xuyên để triển khai chi tiết kế hoạch tổ chức GITEX Việt Nam 2026. Đặc biệt, hai bên cũng cần duy trì trao đổi, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh, qua đó bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Phó Thủ tướng đề nghị DWTC chủ động phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) hoàn thiện đề án, báo cáo lãnh đạo Chính phủ về chương trình. Đáng chú ý, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, DWTC cùng NIC sớm báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo các cơ quan quản lý liên quan để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

DWTC tổ chức nhiều sự kiện thu hút hàng chục nghìn doanh nghiệp

DWTC hiện tổ chức hàng trăm sự kiện mỗi năm. Ảnh: Gulf business





DWTC được thành lập năm 1979 với công trình đầu tiên là tòa tháp Sheikh Rashid Tower. Đây là trung tâm hội nghị, triển lãm và thương mại hàng đầu của Dubai. Sau hơn 45 năm, đến nay, DWTC đã phát triển thành một quần thể hiện đại, bao gồm khu triển lãm, hội nghị, văn phòng, khách sạn và các dự án bất động sản thương mại quy mô lớn.

Đáng chú ý, năm 2015, Cơ quan Trung tâm Thương mại thế giới Dubai (DWTCA) chính thức thành lập và DWTC trở thành khu tự do thương mại. Điều này cho phép các doanh nghiệp quốc tế thành lập trụ sở với quyền sở hữu 100%, miễn thuế và nhiều ưu đãi khác. Việc này giúp DWTC thành điểm đến chiến lược cho các tập đoàn toàn cầu tìm kiếm cơ hội tại Trung Đông.

DWTC hiện tổ chức hàng trăm sự kiện mỗi năm, thu hút hàng triệu khách thương mại và hàng chục nghìn doanh nghiệp, với lĩnh vực hoạt động trải rộng từ công nghệ, y tế, năng lượng, bất động sản đến ẩm thực, phong cách sống. Trong đó, nổi bật nhất là GITEX Global, triển lãm công nghệ thường niên lớn nhất khu vực vùng Vịnh và nằm trong nhóm hàng đầu thế giới. Chẳng hạn, riêng GITEX 2022 đã tạo ra hơn 2,6 tỷ AED (gần 700 triệu USD) giá trị kinh tế, thu hút 170.000 khách tham dự và góp phần quan trọng khẳng định vị thế Dubai như một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu.