Một bát mì có giá hơn 2 triệu đồng, chủ quán tiết lộ đây là loại thuộc phân khúc “rẻ nhất”

Đây là một quán mì ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc). Quán mì này từng gây tranh cãi trên mạng xã hội vì bán một bát mì với giá 558 NDT (tương đương với hơn 2 triệu đồng). Thế nhưng, bát mì đắt đỏ này hiện được xếp vào phân khúc giá rẻ tại quán ăn này.

Cụ thể, gần đây, quán mì này đã giới thiệu thêm một số món mì mới, với mức giá lần lượt là 1.888 NDT (khoảng 7 triệu đồng), 2.188 NDT (hơn 8 triệu đồng) và 2.208 NDT (hơn 8 triệu đồng). Thông tin này một lần nữa lại khiến cộng đồng mạng ở đất nước tỷ dân tranh cãi.

Chủ của quán mì này là ông Wu (46 tuổi) cho biết, ông hiểu rõ về khách hàng của mình và tin rằng họ sẽ quan tâm tới thực đơn mới. Là chủ quán kiêm đầu bếp duy nhất, ông Wu tiết lộ món mì của ông có đặc trưng là không dầu mở và không bị vón cục. Trong thực đơn của quán, món đắt nhất là mì xào sốt cà chua, được kết hợp với nhiều nguyên liệu như cà chua, hành tây, lươn thái lát và tôm đỏ. Ngoài ra, món mì này còn có 2 nguyên liệu đắt tiền khác là bào ngư nhỏ và trứng cá tầm.

Món mì có mức giá đắt đỏ này được ra mắt vào cuối tháng 8/2025. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, loại mì có mức giá 2.188 NDT đã bán được hơn 10 bát. Trong khi đó, hai loại mì còn lại vẫn chưa có khách đặt.

Một số cư dân mạng xứ Trung cho rằng, hơn 2.000 NDT cho một bát mì là quá cao. Trong khi đó, cũng có không ít người tin rằng mức giá của bát mì này chắc chắn sẽ thu hút khách hàng.

Tại quán mì toàn loại đắt đỏ này, ông Wu là đầu bếp duy nhất và có thêm hai nhân viên khác. Thông thường, để chuẩn bị một bát mì, quán sẽ mất khoảng 15 phút.

Thực tế, vào đầu tháng 9, nhân viên Cục Quản lý và Giám sát Thị trường quận Thương Thành, Hàng Châu cho biết, họ vẫn chưa rõ về vấn đề một bát mì có giá hơn 2.000 NDT. Tuy nhiên, các tiểu thương có quyền định giá và nên niêm yết giá rõ ràng; người tiêu dùng cũng có thể lựa chọn tiêu dùng một cách công bằng. Đáng chú ý, có một nhân viên của Cục Quản lý và Giám sát Thị trường tiết lộ, gần đây họ đã ghé thăm quán mì này và không phát hiện bất kỳ điều gì về vấn đề gì an toàn thực phẩm.

Vì sao người Trung Quốc thích ăn mì?

Người Trung Quốc thường thích ăn mì vì sự tiện lợi, tính linh hoạt trong ẩm thực, ý nghĩa văn hóa sâu sắc, đặc biệt là trong món mì trường thọ biểu tượng cho tuổi thọ và may mắn, cũng như nguồn gốc lịch sử do điều kiện địa lý, với lúa mì phát triển mạnh ở miền Bắc.

Về nguồn gốc do điều kiện địa lý, miền Bắc Trung Quốc có khí hậu lạnh hơn, thích hợp trồng lúa mì và các loại cây ngũ cốc khác hơn lúa gạo. Vì vậy, mì trở thành một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống chính của người dân miền Bắc Trung Quốc, thay vì cơm vốn phổ biến ở miền Nam.

Bên cạnh đó, mì còn là món ăn tiện lợi và linh hoạt, khi có thể dùng cho bữa sáng, bữa trưa, hoặc bất cứ lúc nào cảm thấy đói. Mì có thể ăn kèm nước dùng, trộn với các loại thịt, rau củ và nước sốt, rất dễ chế biến và thưởng thức.

Ở Trung Quốc, mỗi vùng miền đều có những món mì đặc sản riêng, mang đến sự đa dạng trong ẩm thực. Chẳng hạn, từ món mì hoành thánh Quảng Đông với vỏ bánh mỏng, nhân tôm thịt, đến món mì xào rau củ, nấm, đều thể hiện sự sáng tạo và khéo léo trong cách chế biến.

