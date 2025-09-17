Từ 22/9, hàng trăm cán bộ, người lao động Hải Phòng sẽ được hưởng 1 tiện ích chưa từng có với giá siêu rẻ

Ảnh minh họa: Báo Hải Phòng

Sáng nay (17/9), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo về việc tiến hành chạy thử nghiệm 1 đôi tàu đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng đi làm.

Đôi tàu này có ký hiệu HP15/HP16, với thành phần đoàn tàu gồm từ 5 - 8 toa xe ghế ngồi mềm 64 chỗ. Thời gian chạy tàu là khoảng 1h15', với chiều từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng (mang số hiệu HP15). Tàu xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6h đến ga Hải Phòng lúc 7h10', dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 6h55'.

Với chiều về, từ ga Hải Phòng đến ga Hải Dương (mang số hiệu HP16), tàu xuất phát từ ga Hải Phòng lúc 17h5', đến ga Hải Dương lúc 18h20', dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 17h25'.

Khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Hải Phòng đi làm hằng ngày bằng tàu hỏa. Ảnh: VNR

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, vé lượt có giá 55 nghìn đồng/vé. Tuy nhiên, với hành khách mua vé khứ hồi đi trong ngày, chiều về sẽ được giảm 20% giá vé. Ngoài ra, vé nhóm áp dụng chính sách "mua 4 vé tính tiền 3 vé".

Ngoài ra, để đảm bảo thuận tiện di chuyển, TP Hải Phòng sẽ tiến hành bố trí thêm xe bus để đưa đón cán bộ nhân viên từ ga đến nơi làm việc và ngược lại.

Đồng thời, trong thời gian chạy thử nghiệm, ngành đường sắt sẽ tổ chức phân tích, đánh giá (10 ngày/lần) nhằm điều chỉnh các kế hoạch chạy tàu, điều chỉnh chính sách giá vé, cũng như xem xét quyết định việc tiếp tục việc thử nghiệm hoặc đưa vào khai thác chính thức phục vụ cán bộ, nhân dân đi lại.

Dự kiến, từ ngày 22/9, có khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hải Phòng đi làm hằng ngày bằng tàu hỏa. Việc triển khai tuyến tàu hỏa này để tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở khu vực Hải Dương (cũ) di chuyển đến Hải Phòng làm việc.

Thời gian chạy tàu là khoảng 1h15', với chiều từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng. Ảnh: VNR

Trước đó, từ 1/7/2025, TP Hải Phòng đã hợp nhất với tỉnh Hải Dương, với tên gọi mới là TP Hải Phòng. Theo đó, trung tâm hành chính – chính trị của Hải Phòng được đặt tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (thuộc TP Thủy Nguyên cũ, Hải Phòng).

Sau khi hợp nhất, có khoảng 1.400 người lao động có nhu cầu di chuyển thường xuyên theo hình thức "sáng đi tối về" bằng phương tiện công cộng. Ngoài ra, có hơn 700 người khác dự kiến đi lại không thường xuyên (với tối đa 3 lần mỗi tuần).

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp bộ máy hành chính và phải di chuyển đến làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh đóng tại trung tâm TP Hải Phòng.

Cụ thể, nguyên tắc hỗ trợ quy định, người thuộc danh sách phải di chuyển đến làm việc ở cơ quan cấp tỉnh tại TP Hải Phòng trong giai đoạn từ thời điểm sắp xếp đến hết ngày 31/12/2025, có thời gian làm việc thực tế từ đủ 14 ngày/tháng trở lên thì được tính hỗ trợ trong tháng đó. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ là 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Chính sách này được thực hiện nhằm bảo đảm điều kiện đi lại, làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi Hải Dương và Hải Phòng hợp nhất, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7, từ đó giúp ổn định tổ chức và nhân sự trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hải Phòng không phải địa phương đầu tiên cho cán bộ, công chức đi làm bằng tàu hỏa

Trên thực tế, theo đề nghị của tỉnh Quảng Trị, ngành Đường sắt từng lập đôi tàu khách DH1/DH2 phục vụ công chức đi làm, chạy hằng ngày từ 1/7/2025 trên tuyến đường sắt quốc gia Bắc – Nam, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Thế nhưng, vì số lượng người đăng ký đi lại quá ít nên CTCP Vận tải đường sắt quyết định dừng đôi tàu chở khách hàng ngày giữa Ga Đồng Hới và Ga Đông Hà từ sáng 1/7 như dự kiến.