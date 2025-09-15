Đèo Cả đề xuất xây công trình dài 84 km tạo nên “kỳ tích sông Hồng”, tổng vốn đầu tư 300.000 tỷ đồng

Phối cảnh của tuyến monorail đi trên cao bên cạnh đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: ĐVTK

Theo đó, liên danh Đèo Cả - Văn Phú Invest mới đây đề xuất TP Hà Nội nghiên cứu xây dựng một tuyến đường sắt đô thị 1 ray (monorail) dài 84 km chạy dọc trục giao thông cảnh quan sông Hồng.

Cụ thể, trong báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ về Dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng, liên danh này cho biết, tuyến đường này chủ yếu đi trên cao (cầu cạn) dọc theo hai bên bở sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đáng chú ý, chiều rộng mặt đường là 6 làn xe cơ giới, trên toàn tuyến có 67 km cầu cạn và 10 km hầm chui.

Đáng chú ý, so với báo cáo dự án cách đây 2 tháng, lần này, liên danh Đèo Cả - Văn Phú Invest đề xuất thêm dự án thành phần là xây dựng monorail chạy song song trục giao thông cảnh quan. Tổng mức đầu tư dự kiến lần này là được liên danh đưa ra là 300.000 tỷ đồng.

Dự án sẽ hoàn thành vào trước năm 2030?

Theo báo cáo, dự án này sẽ khai thác khoảng 3.300 ha quỹ đất dọc sông Hồng để phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và những khu vực công cộng. Mục tiêu của việc này là nhằm biến khu vực ven sông Hồng thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch và tạo nên một "Kỳ tích sông Hồng", qua đó từng bước giải quyết thực trạng "thành phố quay lưng vào sông".

Về phương thức triển khai, liên danh Đèo Cả - Văn Phú Invest đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, chia làm 3 dự án độc lập, bao gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; dự án PPP Đại lộ - cảnh quan sông Hồng và dự án PPP Monorail sông Hồng.

Trong khi đó, về giải pháp thi công, đơn vị tư vấn đưa ra giải pháp cầu cạn đi ngoài đê kết hợp với hệ thống hầm chui, để đảm bảo việc kết nối tuyến đường liền mạch nhưng không làm ảnh hưởng đến các công trình lịch sử hiện hữu, cũng như phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức. Ngoài ra, các nút giao khác mức đảm bảo an toàn, tiện ích, nhất là phát triển không gian xanh để bảo tồn thiên nhiên và các công trình lịch sử đang tồn tại.

Sau khi có kết quả nghiên cứu sơ bộ, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã yêu cầu liên danh nhà đầu tư đặt mục tiêu khởi công dự án vào tháng 1/2026 và hoàn thành vào trước năm 2030.

Toàn cảnh 2 bên bờ sông Hồng đoạn qua TP Hà Nội. Ảnh: V.P.I

Trước đó, vào tháng 6/2025, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề xuất nghiên cứu dự án Xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng theo phương thức đối tác đầu tư công tư (PPP) của Liên danh Đèo Cả - Văn Phú.

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian di sản - du lịch - dịch vụ, kết nối thủ đô với vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, diện tích sông Hồng chiếm 3.600 ha, đất bãi sông trên 5.400 ha và phần diện tích còn lại là khu vực đã xây dựng gồm những khu làng xóm có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời như Bát Tràng, Văn Khê…

Trên thực tế, một số chuyên gia, nhà quy hoạch hoan nghênh các ý tưởng để phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội, trong đó có hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, với đề xuất nghiên cứu trục đại lộ và cảnh quan ở hai bên bờ sông Hồng, một số ý kiến chuyên gia cho rằng, qua nghiên cứu thông tin cũng như phối cảnh vị trí dự kiến xây dựng hai trục đường cho thấy nằm trọn trong hành lang thoát lũ và hành lang bảo vệ đê điều của sông Hồng. Bên cạnh đó, ngoài làm hai trục đường, dự án này còn khai thác và sử dụng đến các quỹ đất ở hành lang ven sông, ven đê rất lớn, lên đến khoảng 7.800 ha.

Theo Tiền phong, một kiến trúc sư nêu quan điểm rằng, đề xuất dự án đã "dính" vào hành lang thoát lũ và hành lang bảo đê điều của Luật đê điều. Tuy nhiên, chưa thấy nhà đầu tư đưa ra hướng giải quyết khi đề xuất chưa phù hợp với cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý là Luật Đê điều.