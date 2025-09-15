Việt Nam dự kiến lập kỷ lục lần đầu tiên tại công trình Top 10 thế giới: Chưa có tiền lệ

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dự khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam, sáng 19/8. Ảnh: ĐH

Đó là Triển lãm Thành tựu đất nước: Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Triển lãm là sự kiện tâm điểm, thu hút đông đảo người dân và du khách trong gần 20 ngày qua.

Theo Ban Tổ chức, Triển lãm Thành tựu đất nước bắt đầu mở cửa từ ngày 28/8 và sẽ kết thúc vào 16h chiều nay (15/9). Trên thực tế, mỗi ngày, triển lãm có hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Đáng chú, ngày đông khách như 1/9 thu hút 1,05 triệu người, ngày 2/9 có khoảng 900.000 người. Đỉnh điểm, triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, Hà Nội (công trình top 10 thế giới) đón tới 1,3 triệu lượt khách. Đây là con số phá kỷ lục của những ngày trước đó. Tính đến hết ngày 13/9, triển lãm đã có gần 8,6 triệu khách tham quan.

Ban Tổ chức cho biết, khi kết thúc, dự kiến triển lãm sẽ đạt mốc kỷ lục là 10 triệu lượt khách sau 19 ngày mở cửa. Đây là lần đầu tiên một Triển lãm quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay thu hút lượng khách đến tham quan kỷ lục.

Trong thời gian diễn ra, bên cạnh đông đảo người dân, nhiều đoàn khách quốc tế đã tham quan triển lãm này của Việt Nam, như: Đoàn đại biểu cấp cao Lào (do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith dẫn đầu); Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia (do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dẫn đầu); các đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia, Cuba; các đoàn đại sứ quán các nước…

Triển lãm Thành tựu đất nước thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: VGP

Để phục vụ khách tới tham quan, Ban tổ chức đã bố trí 20 tuyến xe buýt đi qua triển lãm, 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí. Ngoài ra, khu ẩm thực ngoài trời có hơn 114 ki-ốt và khu ẩm thực trong nhà tại các phân khu tầng 2 nhà Kim Quy. Ban Tổ chức còn bố trí hệ thống quầy thông tin, cẩm nang thông tin phát miễn phí, bản đồ số giúp chỉ đường trong nội khu.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, hàng ngày đều có sự kiện trình diễn robot, khinh khí cầu, diều nghệ thuật, biểu diễn thủ công của nghệ nhân làng nghề, nghệ thuật truyền thống từ 34 tỉnh thành, cũng như các hội thảo trên nhiều lĩnh vực, trải nghiệm, tương tác, tặng quà từ hơn 200 khu trưng bày.

Với diện tích gần 260.000 m2, đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam. Không gian trưng bày tại triển lãm được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số. Ngoài ra, triển lãm còn trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng AI, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Theo kế hoạch, Triển lãm Thành tựu đất nước sẽ dừng mở cửa đón khách từ 16h ngày 15/9 và lễ bế mạc diễn ra lúc 20h cùng ngày tại sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Trong đêm bế mạc triển lãm sẽ có concert đặc biệt, với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và có màn bắn pháo hoa tầm cao chúc mừng thành tựu đất nước. Chương trình sẽ hội tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ.

Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, công trình top 10 thế giới. Ảnh: VGP

Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn. Triển lãm có hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Triển lãm này giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt 80 năm qua của đất nước.

Theo dự kiến ban đầu, triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 5/9. Tuy nhiên, lượng khách tham quan đến triển lãm ngày càng đông. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách và thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 02/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Ban Tổ chức đã kéo dài triển lãm đến ngày 15/9.

Triển lãm thành tựu đất nước sẽ dừng mở cửa đón khách từ 16h ngày 15/9. Ảnh: VGP

Trước đó, chiều 11/9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan về công tác tổng kết, khen thưởng, bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các chương trình, kịch bản cho lễ bế mạc gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Nội vụ… chuẩn bị cho lễ bế mạc.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng giao Tập đoàn Vingroup phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu theo yêu cầu.