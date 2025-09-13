Nga vừa chuyển giao một công nghệ quan trọng cho Việt Nam, có thể cứu sống hàng triệu người

Công ty dược phẩm Medsintez Nga là một trong những đơn vị hàng đầu của Nga trong lĩnh vực dược phẩm công nghệ sinh học. Ảnh: Medsintez

Tối qua (12/9), tại Hà Nội, Công ty dược phẩm Medsintez Nga và Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC vừa ký hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện thuốc sinh học. Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan. Đây chính là bước tiếp sau sự kiện VNVC thỏa thuận hợp tác toàn diện với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) vào tháng 5/2025.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko bày tỏ sự tin tưởng vào hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong ngành y tế. Theo Bộ trưởng, đây là con đường đổi mới, cùng có lợi, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng ngành Y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Y tế Nga trong nhiều thập kỷ qua đã hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo bác sĩ, cung cấp thuốc men, vaccine, kỹ thuật hiện đại và xây dựng cơ sở y tế.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao và các đơn vị uy tín trong lĩnh vực y khoa của 2 nước sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, nhất trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Đây là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Nga mà còn của toàn cầu.

Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Nga) ký kết hợp tác ngày 12/9. Ảnh: VGP

Chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và vaccine thế hệ mới sẽ diễn ra thế nào?

Theo thỏa thuận, ngay sau lễ ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành các bước chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez tại Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC, hợp tác nghiên cứu phát triển và nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc và vaccine mới. Đồng thời, hai bên sẽ phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia Asean.

VNVC hiện đang phục vụ tiêm chủng hàng chục triệu liều vaccine chất lượng cao mỗi năm ở Việt Nam. Ảnh: VNVC

Trong thời gian tới, dự kiến nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được chuyển giao sản xuất tại Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC, với các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, chẳng hạn như Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin (phòng và điều trị các biến chứng huyết khối gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi), thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (ứng dụng trong điều trị vô sinh)...

Đáng chú ý, hai bên sẽ tiến hành trao đổi về việc phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue. Đây là căn bệnh gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC cho biết, hợp tác với Medsintez là một trong nhiều hợp tác chuyên sâu mà VNVC cũng như các thành viên trong hệ sinh thái là Viện nghiên cứu và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ký kết với các viện nghiên cứu, các bệnh viện và các hãng dược phẩm lớn của Nga.

Những hợp tác này đồng bộ với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng của Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC với các trung tâm y học lớn trên thế giới, từ đó nhằm tiếp cận sớm với các thuốc, vaccine và công nghệ khám chữa bệnh, phòng bệnh mới, phục vụ người dân Việt Nam và du khách quốc tế khám chữa bệnh tại Việt Nam.

Đặc biệt, ông Ngô Chí Dũng cho biết, dự kiến, vào cuối năm 2027, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC sẽ bắt đầu sản xuất các vaccine thế hệ mới, thuốc sinh học tiên tiến của Nga và nhiều quốc gia trên thế giới.

Phối cảnh của Nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC dự kiến đi vào hoạt động năm 2027. Ảnh: VNVC

Hiện nay, Công ty Vaccine VNVC sở hữu hệ thống trung tâm tiêm chủng, với gần 240 cơ sở trên cả nước. Mỗi năm, công ty này phục vụ tiêm chủng hàng chục triệu liều vaccine chất lượng cao. Trên thực tế, Nhà máy vaccine của VNVC đã khởi công và khi hoạt động dự kiến cung ứng hàng trăm triệu liều vaccine và sản phẩm sinh học mỗi năm.

Trong khi đó, Medsintez là một trong những công ty dược phẩm công nghệ sinh học hàng đầu của Nga, khi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc dùng, thiết bị y tế và hoạt chất dược học. Với bề dày R&D và năng lực sản xuất đạt chuẩn quốc tế, Medsintez được coi là đơn vị uy tín trong các chương trình chuyển giao công nghệ toàn cầu.