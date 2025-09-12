Campuchia thông báo chính thức về con số hơn 42 tỷ USD, Việt Nam có đóng góp lớn

Ảnh: Reuters

Mới đây, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia đã đạt giá trị 20,18 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của GDCE chỉ rõ, những mặt hàng xuất khẩu chính của Campuchia bao gồm quần áo, giày dép, xe đạp, lốp ô tô và đồ du lịch. Ngoài ra, quốc gia này còn có các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng như gạo, cao su, sắn, hạt điều, chuối, xoài và nhãn. Đặc biệt, 5 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Campuchia là Mỹ, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Canada.

Ở chiều ngược lại, theo số liệu của GDCE, tính trong 8 tháng đầu năm 2025, Campuchia ghi nhận tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 21,96 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia trong 8 tháng đầu năm nay là hơn 42 tỷ USD.

Những sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của quốc gia này là dầu khí, nguyên liệu thô cho hàng may mặc, giày dép; hàng du lịch, dược phẩm, xe cộ, máy móc, thiết bị điện tử; hàng tiêu dùng và nhiều mặt hàng khác.

Ông Penn Sovicheat, người phát ngôn của Bộ Thương mại Campuchia cho biết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia - Trung Quốc (CCFTA) đã thúc đẩy tăng trưởng thương mại của quốc gia này.

Việt Nam là một trong 5 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Campuchia trong 8 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Khmer Times

Ngày 4/9/2025, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo rằng, tăng trưởng kinh tế của Campuchia trong năm 2025 sẽ đạt khoảng 4,8%, thấp hơn so với dự báo giữa năm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia là 5%.

Ông Kenichiro Kashiwase, Trưởng phái đoàn IMF tại Campuchia, thông tin thêm, lạm phát ở Campuchia dự kiến sẽ tăng vừa phải lên khoảng 2,8 % nhưng vẫn được kiểm soát. Vị chuyên gia này nói thêm rằng, tranh chấp biên giới đang bắt đầu ảnh hưởng đến một số lĩnh vực, nhất là du lịch và dòng kiều hối, bất chấp Campuchia – Thái Lan đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn.

Theo đánh giá của IMF, dù triển vọng kinh tế Campuchia vẫn vững vàng và duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025 và trung hạn, nhưng quốc gia này vẫn tiếp tục đối mặt với một số rủi ro lớn. Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục chậm lại. Thứ hai, nguồn tài chính ưu đãi lớn suy giảm. Thứ ba, căng thẳng trong tranh chấp biên giới đất liền Campuchia - Thái Lan ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại. Thứ tư, áp lực nợ gia tăng trong lĩnh vực tài chính...

Việt Nam – Campuchia xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), hợp tác kinh tế Việt Nam Campuchia đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Đây cũng trở thành một trong những trụ cột hợp tác giữa hai nước. Cụ thể, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác lớn nhất trong ASEAN. Ngược lại, Campuchia đứng thứ 4 trong số các đối tác thương mại của Việt Nam tại ASEAN.

Giai đoạn từ 2014 - 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia từ 3,3 tỷ USD lên 10,1 tỷ USD, tăng hơn 3 lần, tương đương tốc độ bình quân 12%/năm. Trong năm 2024, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 10,1 tỷ USD (tăng 17,5% so với năm 2023). Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch đã đạt hơn 7 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu 3,2 tỷ USD và nhập khẩu 3,8 tỷ USD.

Về cơ cấu hàng hóa, Campuchia xuất khẩu cao su, hạt điều, gỗ, nguyên liệu dệt may – da giày. Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia xăng dầu, phân bón, sắt thép, dệt may, máy móc và hàng tiêu dùng. Hiện nay, nhóm hàng Việt tại Campuchia lớn nhất, bao gồm dệt may (16,5%), sắt thép (15,7%) và nguyên liệu thô (7,2%). Đáng chú ý, nhập khẩu cao su từ Campuchia chiếm 36,7% trong tổng lượng cao su Việt Nam nhập khẩu.

Bài tham khảo nguồn: Khmer Times, GDCE, Moit