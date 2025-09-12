ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có hiệu trưởng mới, là GS tinh hoa tạo nên “kỳ tích” ở Singapore

ĐH VinUni mới đây tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề "Bứt phá để dẫn đầu". Ảnh: MH

Ông là GS Yap-Peng Tan, nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật, ĐH Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.

Trường ĐH VinUni mới đây tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề "Bứt phá để dẫn đầu", chào đón hơn 700 tân sinh viên ưu tú (trong đó có 37 sinh viên quốc tế). Sự hiện diện ngày càng đông đảo của sinh viên quốc tế đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 5% tổng số sinh viên đã khẳng định ĐH VinUni đang từng bước trở thành điểm đến uy tín đối với sinh viên toàn cầu. Dự kiến trong năm học này, VinUni còn đón 600 sinh viên quốc tế ở bậc đại học và sau đại học tới học tập thông qua các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác quốc tế.

Năm nay, ĐH của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận dấu ấn chất lượng mới, khi các tân sinh viên đạt điểm SAT trung bình 1480, IELTS trung bình 7.5; 100% tân sinh viên đạt giải thưởng học thuật hoặc có tố chất đặc biệt trong ngoại khóa, văn hóa - nghệ thuật - thể thao.

Các tân sinh viên của VinUni trong ngày tựu trường đầu tiên. Ảnh: VinUni

Đặc biệt, lễ khai giảng cũng đánh dấu việc VinUni chính thức chào đón GS Yap-Peng Tan, nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật, đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore trên cương vị Hiệu trưởng và GS Ling San, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực, nguyên Tổng Hiệu trưởng NTU, trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trường.

GS Yap-Peng Tan đánh trống khai trường trong buổi Lễ khai giảng nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại VinUni. Ảnh: VinUni

Giáo sư Tan Yap-Peng kế nhiệm GS, bác sĩ David Bangsberg, người đã hoàn thành nhiệm kỳ 2 năm với nhiều thành tựu nổi bật tại VinUni. Cùng với Chủ tịch Hội đồng trường Tiến sĩ Lê Mai Lan và Phó Chủ tịch Cao cấp GS Ling San, GS Tan Yap-Peng được kỳ vọng sẽ đưa ĐH VinUni vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới, đạt được những bước tiến vượt bậc để lọt vào "Top 100 trường đại học xuất sắc toàn cầu".

Trên thực tế, GS Tan Yap-Peng là một nhà khoa học và nhà giáo dục xuất sắc trong các lĩnh vực xử lý hình ảnh và video, thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn. GS là nhà lãnh đạo luôn quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ đào tạo liên ngành, hợp tác quốc tế và hình thành các co-innovation labs (các tổ hợp thí nghiệm đổi mới sáng tạo đại học và doanh nghiệp) tại NTU.

Ông từng được vinh danh là Fellow của Hiệp hội Kỹ sư Điện và Điện tử thế giới (IEEE), tổ chức học thuật lớn nhất toàn cầu trong ngành kỹ thuật; từng tham gia ban biên tập các tạp chí khoa học hàng đầu. Đồng thời, ông cũng nhận nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Huân chương Hành chính Công của Singapore (Hạng Bạc 2024, Hạng Đồng 2013).

GS Tan Yap-Peng là một trong những người đã góp phần quan trọng đưa NTU trở thành đại học hàng đầu, liên tục nằm trong "Top 20 đại học thế giới" (theo bảng xếp hạng QS World University Rankings).

GS Tan Yap-Peng là tân hiệu trưởng của ĐH VinUni. Ảnh: VinUni

Trong khi đó, GS Ling San là nhà toán học xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế tổ hợp, lý thuyết mã hóa, mật mã học và chuỗi số. Đáng chú ý, ông cũng là nhà lãnh đạo học thuật góp phần quan trọng giúp NTU giữ vững vị thế các đại học tốt nhất thế giới trong nhiều năm, chinh phục Top 12 QS World Rankings (2026), với nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ lọt Top 10 thế giới.

Sự hiện diện của hai nhà lãnh đạo từng đưa NTU, một đại học trẻ ở châu Á vươn tầm quốc tế, được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt cho VinUni trong việc chinh phục sự xuất sắc, cũng như xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo.

GS Yap-Peng Tan, tân Hiệu trưởng VinUni chia sẻ: "Tôi đến Việt Nam để cùng VinUni thúc đẩy sự bứt phá. Tôi hy vọng rằng VinUni sẽ trở thành một minh chứng cho sức mạnh của hợp tác toàn cầu, không chỉ đào tạo những công dân toàn cầu bản lĩnh, mà còn kiến tạo các giải pháp khoa học – công nghệ phục vụ phát triển bền vững của Việt Nam".

Kỳ vọng bứt phá của VinUni trong năm học mới

Các GS đầu ngành sẽ dẫn dắt các trung tâm nghiên cứu xuất sắc mới của ĐH VinUni. Ảnh: VinUni

Tại lễ khai giảng, ĐH VinUni cũng công bố kết quả ban đầu của Chiến dịch VinUni 500, sáng kiến thu hút 500 học giả toàn cầu, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW (2024) của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, ngay trong năm học 2025 - 2026, VinUni đã quy tụ 100 nhà khoa học toàn cầu, trong đó có 45 giảng viên nghiên cứu, 15 học giả và 40 giảng viên liên kết. Sau lễ khai giảng, trường cũng đồng thời công bố thành lập các trung tâm xuất sắc mới và chào đón các GS đầu ngành: GS Vũ Hà Văn, nguyên GS Yale, Mỹ, giữ cương vị thành viên Hội đồng trường và Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lớn VinUni; GS Dương Nguyên Vũ, nguyên GS NTU, Singapore, giữ cương vị Hiệu phó Sau đại học và Giám đốc khoa học Trung tâm Nghiên cứu AI; GS Edmund J. Malesky, GS Đại học Duke, Mỹ, sẽ thành lập và dẫn dắt Trung tâm Chuyển đổi Xanh Thông minh; GS Phan Mạnh Hưởng, GS Đại học Nam Florida, Mỹ, sẽ thành lập và dẫn dắt Trung tâm Đổi mới Công nghệ Vật liệu.

Khóa 6 của VinUni chào đón 37 sinh viên quốc tế. Ảnh: VinUni

Trên thực tế, các trung tâm nghiên cứu mới sẽ được quy hoạch theo các cụm liên ngành về sức khỏe thông minh, môi trường thông minh, AI và dữ liệu lớn. Tại đây, các chuyên gia R&D từ hệ sinh thái doanh nghiệp, đặc biệt là từ VinFast, Vinmec, VinRobotics, VinMotion… sẽ phối hợp cùng giảng viên và sinh viên VinUni xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, thúc đẩy công bố khoa học, phát triển sáng chế, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.