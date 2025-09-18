Ngân hàng Singapore nâng dự báo về tăng trưởng GDP của Việt Nam 2025: Bứt phá ấn tượng

Thủ tướng phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025, chiều 16/9. Ảnh: TTXVN

Chiều qua (17/9), Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu UOB, một trong những ngân hàng lớn nhất Singapore, công bố báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế Việt Nam và đưa ra các nhận định về tăng trưởng, tiền tệ và hàng hóa. Theo đó, UOB vừa tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7,5%. Trước đó, ngân hàng này dự báo mức tăng trưởng của Việt Nam là 6,9%. Hiện nay, Chính phủ nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng cho cả năm nay là khoảng 8,3 – 8,5%.

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý II/2025, GDP thực tế của Việt Nam tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa cả dự báo 6,85% của Bloomberg và 6,1% của nhóm phân tích UOB. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế của Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,52%, cao nhất trong nửa đầu năm kể từ 2011.

Trước kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2025, UOB dự báo, tăng trưởng quý III/2025 của Việt Nam đạt 7,6% và quý IV/2025 đạt 7,2%.

Đặc biệt, Báo cáo của UOB cũng ghi nhận khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam, thông qua chỉ số PMI và dòng vốn FDI. Theo đó, dòng vốn FDI cả năm 2025 có thể vượt mốc 20 tỷ USD. Chính phủ Việt Nam cũngvừa công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng trị giá 48 tỷ USD, bao gồm 250 dự án. Trong đó, Nhà nước tài trợ 129 dự án trị giá 18 tỷ USD, phần còn lại huy động từ các nguồn khác.

Theo chuyên gia của UOB, bất chấp rủi ro cùng bất ổn từ thuế quan, nền kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện khả năng chống chịu và tính năng động. Một trong những minh chứng là hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn đặc biệt mạnh mẽ, mặc dù tiềm ẩn rủi ro nếu nhu cấu từ Mỹ bị suy yếu vì áp lực giá từ thuế.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu UOB, nhận định rằng: "Sau mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm và kỳ vọng được hỗ trợ từ đầu tư công gia tăng, chúng tôi nâng dự báo cả năm lên 7,5%".

Vị chuyên gia này cho biết, một yếu tố thuận lợi là sự bất ổn về thuế quan đã giảm bớt khi Mỹ hoàn tất việc thiết lập mức thuế đối ứng riêng cho từng quốc gia trước ngày 1/8. Hơn nữa, đối với Việt Nam, mức thuế đối ứng là 20%, thấp hơn nhiều so với mức tuyên bố ban đầu 46%.

Ông Suan Teck Kin nhận định, giai đoạn từ 2026 - 2045, mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 7% là hoàn toàn khả thi đối với Việt Nam. Điều này cũng sẽ trở thành hiện thực nếu các chính sách cải cách và mở cửa hiện tại, cùng với đầu tư và thương mạitiếp tục được thúc đẩy và thực thi hiệu quả.

Về mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, chuyên gia của UOB cho biết còn rất nhiều yếu tố cần được triển khai, dựa trên bài học kinh nghiệm từ các quốc gia như Singapore, Malaysia, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Chính phủ Việt Nam đã và đang có những bước đi đúng đắn để nâng cao hiệu quả và năng suất thông qua việc giảm thiểu thủ tục hành chính, chẳng hạn như giảm số lượng tỉnh thành, đồng thời trao quyền lớn hơn cho khu vực tư nhân trong nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 68/NQ-TW của Việt Nam được ban hành rất đúng thời điểm giúp ghi nhận và hỗ trợ việc nuôi dưỡng, cũng như phát triển các doanh nghiệp nội địa và hy vọng sẽ có những doanh nghiệp đầu tàu xuất hiện.

Dự báo về chính sách tiền tệ của Việt Nam

Mặc dù triển vọng tăng trưởng lạc quan, UOB cho rằng, áp lực tỷ giá khiến khả năng Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ bị hạn chế.

Thực tế, VND tiếp tục mất giá khi tính đến tháng 8/2025, tỷ giá USD/VND đạt 26.436 đồng, giảm 3,4% so với đầu năm. Con số này đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp đồng VND mất giá.

Theo nhận định của UOB, việc nâng dự báo tăng trưởng GDP lên 7,5% có thể giúp VND được hỗ trợ phần nào. Tuy nhiên, dự báo tỷ giá USD/VND vào cuối quý IV/2025 là 26.300 đồng, giảm dần còn 26.200 đồng quý I/2026, 26.100 đồng quý II/2026 và 26.000 đồng quý III/2026.

Với triển vọng tăng trưởng khả quan trong nửa cuối năm 2025, đồng thời áp lực trên tỷ giá của VNĐ, chuyên gia của UOB cho rằng những yếu tố này sẽ hạn chế khả năng Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ. Vì vậy, UOB dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%.

Đáng chú ý, từ quý IV/2024, xu hướng nổi bật từ các ngân hàng trung ương là cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo thêm công việc trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chung vẫn gặp rất nhiều khó khăn, áp lực lạm phát vẫn là một thách thức lớn.

Với thị trường vàng, kể từ tháng 5, sau giai đoạn tích lũy dưới ngưỡng 3.400 USD/oz, giá vàng đã bứt phá rõ rệt trong nhịp tăng mới nhất của xu hướng dài hạn. Hơn nữa, về mặt kỹ thuật, biểu đồ giá cho tín hiệu tăng sau khi vàng vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 3.500 USD/oz một cách dứt khoát. Do đó, ngân hàng của Singapore nâng dự báo giá vàng lên 3.700 USD/oz vào quý IV tới và 4.000 USD/oz vào quý III/2026.