Một ngành của Thái Lan “cầu cứu” Chính phủ, chịu ảnh hưởng từ lĩnh vực gần 50 tỷ USD

Ảnh: Reuters

Đây là ngành khách sạn.

Theo tờ Bangkok Post, Hiệp hội khách sạn Thái Lan (THA) mới đây nhận định rằng, mùa du lịch cao điểm sắp tới ở Thái Lan được dự báo khởi sắc, nhưng vẫn khó bù đắp được mức sụt giảm 7% lượng khách quốc tế kể từ đầu năm.

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch THA, cho biết, nhiều khách sạn không có lãi trong mùa thấp điểm. Nhưng họ không thể tạm đóng cửa, bởi vì vẫn phải duy trì doanh thu ổn định để trang trải các chi phí cố định, trong đó có thuế đất và nhà.

Trên thực tế, mục tiêu về lượng khách quốc tế năm nay của Thái Lan là 33 triệu lượt, giảm so với 35,5 triệu lượt của năm 2024.

Theo ông Thienprasit, Hiệp hội Thương mại Thái Lan đã kêu gọi Chính phủ mới giảm một nửa mức thuế đất từ năm 2025 nhằm giảm áp lực kinh tế lên doanh nghiệp. THA đồng tình với đề xuất này giống như một biện pháp ngắn hạn. Thế nhưng, hiệp hội mong muốn Chính phủ Thái Lan hoặc nội các mới được thành lập sau cuộc bầu cử năm tới sẽ xem xét sửa đổi và điều chỉnh luật thuế đất được ban hành năm 2019.

Du khách tham quan bên trong Đại Cung điện ở Thái Lan. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thái Lan giải thích rằng: "Đối với bất kỳ luật nào, việc sửa đổi sau một thời gian là điều bình thường. So với hệ thống Thuế Hộ gia đình và Đất trước đây, luật thuế đất hiện nay lại tỏ ra cứng nhắc, thiếu linh hoạt hơn nhiều trước những thay đổi của thực tế".

Cụ thể, trước đây, các khách sạn ở Thái Lan nộp thuế dựa trên doanh thu. Tuy nhiên, thuế đất hiện tại lại yêu cầu họ phải nộp mức thuế cố định dựa trên giá trị thẩm định đất.

Mặc dù lượng khách quốc tế tới Thái Lan giảm nhưng tốc độ đầu tư vào khách sạn hạng sang vẫn không chậm lại. Nhưng tổng giá trị giao dịch vẫn thấp hơn so với những quốc gia có du lịch phát triển mạnh. Theo công ty tư vấn bất động sản JLL, trong nửa đầu năm 2025, giao dịch đầu tư khách sạn ở Thái Lan đạt 301 triệu USD (tương đương 9,5 tỷ baht) và dự kiến sẽ đạt 20 tỷ baht vào cuối năm nay, chủ yếu là nhờ vào các nhà đầu tư trong nước.

Trên thực tế, Nhật Bản hiện đứng đầu bảng xếp hạng với giá trị 744 triệu USD (23,5 tỷ baht), kế tiếp là Úc với 546 triệu USD (17,3 tỷ baht) và Hàn Quốc với 504 triệu USD (15,9 tỷ baht).

Ông Thienprasit Chaiyapatranun đánh giá các giao dịch này phản ánh về tình hình du lịch ở từng quốc gia. Tại Thái Lan, một số chủ khách sạn muốn rao bán tài sản của mình nhưng không thể hoàn tất giao dịch bởi vì mức giá chào mua quá thấp so với kỳ vọng.

Dự báo bi quan về ngành khách sạn của Thái Lan

Ảnh: Bangkok Post

Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, ngành khách sạn Thái Lan lần đầu ghi nhận mức suy giảm trong 5 năm, cụ thể doanh thu 2025 có thể giảm gần 5%. Báo cáo này chỉ ra rằng nguyên nhân khiến ngành khách sạn Thái Lan lao đao đến từ nhiều yếu tố, như lượng khách quốc tế giảm, kéo theo thời gian lưu trú trung bình rút ngắn. Hơn nữa, trong nửa đầu năm nay, vì có ít sự kiện quốc tế và ca nhạc nên doanh thu từ hội nghị, hội thảo ở Thái Lan cũng bị thu hẹp, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, các khách sạn của Thái Lan cũng phải đối mặt với tình trạng chi phí vận hành tăng cao, nhất là tiền lương lao động. Vì cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh nhu cầu du lịch sụt giảm nên các khách sạn cũng không thể nâng giá phòng để bù đắp cho chi phí này.

Bên cạnh đó, theo Bangkok Post, giới kinh doanh khách sạn và lữ hành của Thái Lan lo ngại rằng việc đồng baht tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua có thể là ảnh hưởng tới lượng khách quốc tế trong mùa cao điểm sắp tới của quốc gia này.

Ông Udom Srimahachota, Phó chủ tịch THA khu vực phía Tây, giải thích, sự mạnh lên của đồng baht có thể khiến nhóm du khách đi tự túc, chưa chốt kế hoạch và phải cân nhắc lại lựa chọn. Cụ thể, thay vì đến Thái Lan, họ có thể chọn điểm đến rẻ hơn như Việt Nam hoặc Nhật Bản, nơi đồng yen đã suy yếu nhiều năm qua.

Kể từ đầu năm đến nay, du lịch, một trong những lĩnh vực trụ cột của kinh tế Thái Lan liên tục "kêu khó" khi gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng khách quốc tế sụt giảm.

Để khắc phục tình trạng này, ngày 21/7, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã giới thiệu chiến lược phát triển ngành du lịch năm 2026 với chủ đề "Chất lượng là cách tính số lượng khách kiểu mới", để tái định vị hình ảnh đất nước sau giai đoạn tăng trưởng chậm.

Theo đó, chiến lược mới tập trung vào 5 trụ cột chính, bao gồm: Khách hàng mới, sản phẩm mới, đối tác mới, chiến lược tiếp thị mới và bộ chỉ số đánh giá mới, nâng cao hình ảnh an ninh - an toàn trong mắt du khách.

Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng TAT, nhấn mạnh 2026 sẽ là cột mốc quan trọng đánh dấu thay đổi trong cách người Thái làm du lịch, từ cách tính lượng khách sang đánh giá chất lượng và giá trị mà khách mang lại.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sorawong Thienthong cho biết, Chính phủ nước này đã phê duyệt gói ngân sách 4,5 tỷ baht (tương đương với 140 triệu USD) để triển khai 22 sáng kiến thu hút du khách.

Theo tờ Strait Times, ngành du lịch đóng góp gần 20% vào GDP của Thái Lan. Trong năm 2024, ngành du lịch Thái Lan đã phục hồi ấn tượng, khi đón hơn 35 triệu lượt khách quốc tế, vượt qua cả mục tiêu chính phủ và con số trước đại dịch. Kết quả, ngành du lịch đã mang về 46 tỷ USD từ chi tiêu của du khách trong năm 2024 . Đây dược coi là một nguồn thu quan trọng, góp phần vào sự phục hồi kinh tế của Thái Lan.

Bài tham khảo nguồn: Bangkok Post, TAT News, Strait Times