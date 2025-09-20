Từ ngày 1/11, người dân chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo với một cơ quan

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Văn bản này đưa ra nhiều quy định mới để nâng cao hiệu quả kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong hoạt động tài chính.

Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN mới ban hành, Ngân hành Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, giao dịch chuyển tiền mà những tổ chức tham gia ở ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên cũng thuộc diện phải báo cáo.

Theo Thông tư số 27, báo cáo phải bao gồm đầy đủ thông tin về tổ chức khởi tạo và tổ chức hưởng lệnh chuyển tiền, bên gửi và bên nhận, cùng với chi tiết về số tài khoản, số tiền, loại tiền tệ, mục đích và ngày thực hiện giao dịch. Thông tin cũng phải được gửi bằng dữ liệu điện tử, đảm bảo tính chính xác và kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Bên cạnh nghĩa vụ báo cáo, các tổ chức tài chính còn phải chủ động rà soát, tạm dừng hoặc từ chối giao dịch trong trường hợp phát hiện thông tin không chính xác hoặc có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.

Mang ngoại tệ tiền mặt, VND tiền mặt, kim khí quý, đá quý từ 400 triệu đồng phải khai báo

Một trong những nội dung đáng chú ý khác của Thông tư số 27 là quy định mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, VND tiền mặt, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định.

Cụ thể, mức giá trị của kim khí quý (trừ vàng), đá quý là 400 triệu đồng. Tương tự, mức giá trị các công cụ chuyển nhượng là 400 triệu đồng.

Hơn nữa, mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, VND tiền mặt và vàng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Thông tư 27/2025/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2025. Nhưng để đảm bảo đối tượng báo cáo có thời gian chuẩn bị triển khai phù hợp đối với các nội dung điều chỉnh tại thông tư liên quan đến quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro, mẫu biểu báo cáo, yêu cầu báo cáo, thông tư đã bổ sung quy định chuyển tiếp đối với một số nội dung.

Theo đó, đến hết ngày 31/12/2025, các đơn vị báo cáo vẫn tiếp tục áp dụng quy trình nội bộ và quản lý rủi ro theo quy định hiện hành.

Như vậy, từ ngày 1/1/2026, các tổ chức này phải hoàn thiện quy trình, cập nhật hệ thống phần mềm để quét và lọc giao dịch theo danh sách đen, danh sách cảnh báo và danh sách cá nhân có liên quan đến rủi ro cao.