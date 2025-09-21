Chanh leo là một trong những mặt hàng có nhiều tiềm năng xuất khẩu lớn của Việt Nam. Ảnh minh họa

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 9 ước đạt con số kỷ lục là 1,29 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần 1,3 tỷ USD là con số khiến nhiều người bất ngờ bởi tháng 9 mới qua 20 ngày. Do đó, kết quả chính thức có thể còn cao hơn. Điều này cũng mở ra triển vọng rằng kim ngạch xuất khẩu rau quả năm nay của nước ta có thể vượt con số kỷ lục 7,1 tỷ USD của năm 2024.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, động lực chính của kết quả khả quan trên là đến từ Trung Quốc. Đây là thị trường chiếm khoảng 60% xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Chỉ riêng trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này ước đạt gần 800 triệu USD.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, chia sẻ, do vụ thu hoạch rộ sầu riêng ở khu vực Tây nguyên (vùng trồng lớn nhất nước ta) trùng vào nhiều dịp Tết Trung thu, lễ quốc khánh của Trung Quốc nên sản lượng dự báo sẽ tăng mạnh. Trên thực tế, vào những năm trước, giá sầu riêng ở mức cao nên số lượng người tiêu dùng Trung Quốc tiếp cận sản phẩm này còn hạn chế. Nhưng năm nay, giá sầu riêng có tính cạnh tranh hơn nên số lượng khách hàng tiếp cận cũng được mở rộng.

Trung Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu nhiều sầu riêng của Việt Nam. Ảnh minh họa

Mặt khác, so với các quốc gia xuất khẩu khác, giá sầu riêng của Việt Nam hiện rẻ và cạnh tranh nhất, nên phù hợp với thị hiếu chuộng mua hàng có giá hợp lý của người tiêu dùng Trung Quốc. Hơn nữa, ngoài sản phẩm sầu riêng tươi, Việt Nam còn có các sản phẩm sầu riêng đông lạnh.

Bên cạnh sầu riêng, nhiều loại trái cây khác của Việt Nam cũng hưởng lợi khi bước vào mùa đông, thời điểm mà nhiều nước gặp khó khăn trong thu hoạch. Nhiều mặt hàng rau quả khác của nước ta cũng đang tăng trưởng tốt như xoài, chuối, bưởi, mít, chanh leo...

Kim ngạch xuất khẩu rau quả có thể đạt 8 tỷ USD

Xoài là một trong những mặt hàng rau quả có tăng trưởng tốt ở Việt Nam. Ảnh minh họa

Các chuyên gia nhận định, Việt Nam không chỉ có điều kiện khí hậu thuận lợi mà còn có lợi thế về logistics, khi hệ thống đường bộ, đường sắt và cảng biển kết nối trực tiếp với Trung Quốc, từ đó giúp giảm chi phí, thời gian vận chuyển.

Với nhu cầu từ Trung Quốc cũng như sự hồi phục của các thị trường lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, ngành rau quả của Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục lập kỷ lục mới.

Đặc biệt, riêng thị trường Mỹ, trong 8 tháng đầu năm nay, quốc gia này đã chi 316 triệu USD để nhập rau quả từ Việt Nam, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng là nguồn cung rau quả vào Việt Nam có tốc độ tăng mạnh nhất. Cụ thể, trong 8 tháng, Mỹ đã xuất sang Việt Nam 353 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, các nhà nhập khẩu rau quả của Mỹ hiện đang rất ưa chuộng các loại rau quả đặc sản của nước ta như sầu riêng đông lạnh, sầu riêng tách múi, dừa tươi,…

Ông Đặng Phúc Nguyên nhận định rằng, với đà tăng trưởng như hiện tại, kim ngạch xuất khẩu rau quả của của nước ta trong năm 2025 có thể đạt 8 tỷ USD.



