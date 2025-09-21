Không phải Campuchia, ba tỉnh của Thái Lan đã nhận được hơn 8 tỷ USD từ Trung Quốc

Cụm Hành lang Kinh tế miền Đông (EEC) của Thái Lan đang trở thành tâm điểm của dòng vốn Trung Quốc. Dữ liệu do Bangkok Post và SCMP tổng hợp từ cơ quan EEC cho thấy 8,4 tỷ USD vốn Trung Quốc đã được cấp phép trong 2019–2024, chiếm 16% tổng đầu tư vào EEC, nơi quy hoạch các ngành mũi nhọn như xe điện (EV), điện tử, logistics và công nghệ số. EEC hiện bao phủ ba tỉnh Chonburi, Rayong, Chachoengsao — vùng công nghiệp then chốt phía Đông thủ đô Bangkok.

Động lực chính đến từ làn sóng EV và chuỗi cung ứng: các thương hiệu Trung Quốc (từ lắp ráp đến linh kiện, pin, trạm sạc) mở rộng sản xuất để phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu trong ASEAN.

Trong nửa đầu 2025, Xinhua dẫn lãnh đạo EEC cho biết 21 dự án EV đã được phê duyệt với công suất cộng dồn tới 386.000 xe/năm, còn The Nation (Thái Lan) nhấn mạnh vốn phê duyệt trong chuỗi cung ứng EV đã đạt 137,7 tỷ baht (~4,25 tỷ USD). Đây là chỉ báo dòng vốn công nghệ cao tiếp tục nghiêng về ba tỉnh EEC.

Song song, hạ tầng số bứt tốc. Reuters ghi nhận tháng 3/2025, Thái Lan phê duyệt 90,9 tỷ baht (2,7 tỷ USD) cho trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây, trong đó có Beijing Haoyang Cloud & Data Technology (Trung Quốc) với dự án 72,7 tỷ baht. Các khoản này củng cố chiến lược biến EEC thành "cửa ngõ xuất khẩu công nghệ" của Thái Lan trong chu kỳ AI – điện toán đám mây.

Reuters dẫn số liệu Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BOI), năm 2024 Thái Lan đạt mức hồ sơ xin ưu đãi đầu tư cao nhất thập kỷ (1,14 nghìn tỷ baht). Xét theo nguồn quốc gia, Trung Quốc đứng thứ hai về giá trị với 174,6 tỷ baht qua 810 dự án (tập trung điện tử, ô tô, kim loại), sau Singapore. Đây là FDI theo hồ sơ nộp BOI trong 2024, phản ánh mức độ cam kết vốn mới.