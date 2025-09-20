HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Campuchia nêu số liệu ấn tượng 11 tỷ USD, nhấn mạnh đóng góp to lớn của Việt Nam

Dy Khoa |

Đây con số phản ánh nền kinh tế này.

Theo báo cáo chính thức của Campuchia công bố, kim ngạch thương mại giữa nước này với các quốc gia thành viên ASEAN đạt 10,96 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo, Vương quốc này đã xuất khẩu sản phẩm trị giá 3,98 tỷ USD sang các nước ASEAN khác trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 6,98 tỷ USD, giảm 1,16%.

Kim ngạch thương mại của Campuchia với ASEAN chiếm 25,62% tổng kim ngạch thương mại của Vương quốc này là 42,8 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2025.

Báo cáo cho biết thêm, năm đối tác thương mại hàng đầu của Vương quốc này tại ASEAN là Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Malaysia.

Ông Lim Heng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia, cho rằng sự gia tăng xuất khẩu của Campuchia sang ASEAN là nhờ vào việc thực hiện chiến lược các hiệp định thương mại tự do như ASEAN, RCEP và các FTA song phương.

Phát biểu với Khmer Times, Heng cho biết: "Những thỏa thuận này giúp tiếp cận các thị trường mới, thu hút đầu tư bằng cách cung cấp các ưu đãi thương mại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho các doanh nghiệp Campuchia".

Theo Bộ Công Thương Campuchia, các sản phẩm chính mà nước này xuất khẩu sang ASEAN bao gồm hàng may mặc, giày dép, đồ du lịch, túi xách, tấm pin mặt trời, lốp ô tô, đồ điện tử và các sản phẩm nông nghiệp như gạo, hạt điều, mủ cao su, sắn, sầu riêng và chuối.

