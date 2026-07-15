Việt Nam đón tin vui lớn từ Saudi Arabia

Ông lớn Trung Đông vừa tăng mạnh nhập khẩu một mặt hàng của Việt Nam.

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Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 5, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 190 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 910 triệu USD, tăng 13%, cho thấy ngành cá tra vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực dù diễn biến tại các thị trường xuất khẩu có sự phân hóa rõ rệt.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam và đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính trong năm nay. Riêng trong tháng 5, xuất khẩu sang thị trường này tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lũy kế 5 tháng đầu năm tăng tới 43%. Mức tăng trưởng hai chữ số cho thấy nhu cầu tiêu thụ cá tra tại Trung Quốc vẫn duy trì ổn định, góp phần quan trọng vào kết quả xuất khẩu chung của toàn ngành.

Đáng chú ý, xuất khẩu cá tra sang Saudi Arbia ghi nhận sự phục hồi rõ nét bất chấp những biến động địa chính trị tại Trung Đông. Tháng 5/2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 5 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 18 triệu USD, tăng 28%.

Kết quả này cho thấy Saudi Arabia tiếp tục là thị trường giàu tiềm năng đối với cá tra Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thủy sản đông lạnh có giá hợp lý và nguồn cung ổn định vẫn được duy trì tại khu vực Trung Đông. Cá tra Việt Nam có lợi thế ở phân khúc sản phẩm tiện dụng, dễ chế biến, phù hợp với hệ thống bán lẻ thực phẩm đông lạnh, chuỗi nhà hàng, khách sạn cũng như nhu cầu tiêu dùng hộ gia đình.

Về cơ cấu sản phẩm, phi lê cá tra đông lạnh (mã HS 0304) tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm 77,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Saudi. Trong khi đó, cá tra đông lạnh nguyên con, cắt khúc hoặc xẻ bướm (mã HS 0303) chiếm 22,8%, còn các sản phẩm chế biến (mã HS 16) chỉ chiếm khoảng 0,1%.

Cơ cấu này cho thấy dư địa phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng vẫn còn khá lớn. Nếu doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh phát triển các sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người Hồi giáo và đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận Halal, dư địa mở rộng thị phần tại thị trường này sẽ còn đáng kể.

Tại khu vực Nam Mỹ, Colombia đang nổi lên là một điểm sáng mới. Tháng 5/2026, xuất khẩu cá tra sang Colombia đạt 4 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 24 triệu USD, tăng mạnh 48%.

Đà tăng trưởng này cho thấy Colombia ngày càng trở thành thị trường tiềm năng trong chiến lược đa dạng hóa thị trường của doanh nghiệp cá tra Việt Nam, bên cạnh các thị trường truyền thống.

Về cơ cấu sản phẩm, Colombia hiện tiêu thụ chủ yếu hai nhóm hàng là cá tra đông lạnh (mã HS 03032400) và phi lê cá tra đông lạnh (nhóm mã HS 0304). Hai nhóm sản phẩm này có tỷ trọng khá cân bằng, mỗi nhóm chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Điều này phản ánh nhu cầu của Colombia không chỉ tập trung vào phi lê đông lạnh mà còn duy trì ổn định đối với các sản phẩm cá tra đông lạnh dạng nguyên liệu, phục vụ chế biến và tiêu dùng trong nước.

Xu hướng tiêu dùng tại Colombia cũng có nhiều điểm tương đồng với các thị trường Nam Mỹ khác như Mexico và Brazil, khi người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm cá tra đông lạnh có giá cạnh tranh, dễ bảo quản và phù hợp với nhu cầu chế biến trong bữa ăn hằng ngày.

Như Quỳnh