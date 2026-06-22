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Việt Nam có ngân hàng thứ hai đạt mốc tài sản 3 triệu tỷ đồng

Quang Hưng
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VietinBank đã chạm mốc tổng tài sản 3 triệu tỷ đồng, trở thành ngân hàng thứ hai tại Việt Nam đạt quy mô này, chỉ sau BIDV.

Việt Nam có ngân hàng thứ hai đạt mốc tài sản 3 triệu tỷ đồng - Ảnh 1.

Chia sẻ với báo chí mới đây, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), ông Trần Minh Bình cho biết hoạt động của ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực huy động vốn và bài toán thanh khoản khi nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh đó, VietinBank vẫn duy trì được sự chủ động trong công tác huy động vốn, qua đó đảm bảo nguồn lực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng cũng như hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Theo cập nhật từ lãnh đạo VietinBank, tính đến ngày 31/5/2026, tổng tài sản của ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng.

Việc cán mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với VietinBank trong hành trình mở rộng quy mô hoạt động. Trong nhiều năm qua, ngân hàng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu hệ thống về tổng tài sản, tín dụng và huy động vốn.

Tính đến cuối quý I/2026, VietinBank ghi nhận tổng tài sản hơn 2,9 triệu tỷ đồng. Như vậy chỉ sau hai tháng, ngân hàng đã bổ sung thêm gần 100.000 tỷ đồng quy mô tài sản để chính thức đạt ngưỡng 3 triệu tỷ đồng.

Hiện nay, nhóm ngân hàng sở hữu quy mô tài sản lớn nhất hệ thống gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank. Trong đó, BIDV là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản. Việc VietinBank gia nhập nhóm này cho thấy xu hướng mở rộng quy mô ngày càng mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại nhà nước trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục tăng cao.

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Việt Nam

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