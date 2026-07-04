Việt Nam có mỹ nhân cải lão hoàn đồng đỉnh thế này, nổi tiếng tài năng khó mà hết thời

Hai bức ảnh được chụp cách nhau gần 30 năm đang thu hút sự chú ý khi ghi lại diện mạo gần như không thay đổi của một nữ ca sĩ nổi tiếng.

Diện mạo gần như không đổi sau 28 năm khiến nhiều người bất ngờ

Chỉ với một dòng trạng thái ngắn gọn "Kỷ niệm đẹp 1998-2026", Mỹ Tâm đã khiến trang cá nhân của mình trở thành tâm điểm chú ý. Không phải sản phẩm âm nhạc mới, cũng chẳng phải một dự án được "nhá hàng", nữ ca sĩ chỉ đơn giản đăng tải hai bức ảnh được chụp cách nhau đúng 28 năm. Thế nhưng, chính khoảng cách gần ba thập kỷ ấy lại khiến đông đảo khán giả phải “dừng lại” ngắm nhìn.

Mỹ Tâm chia sẻ hai bức ảnh được chụp cách nhau 28 năm (Ảnh: FBNV)

Một bức là hình ảnh của Mỹ Tâm năm 1998, khi cô mới 17 tuổi, vẫn là nữ sinh tại Đà Nẵng và chưa chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong tà áo dài trắng, mái tóc đen buông tự nhiên cùng cây đàn guitar trên tay, nữ ca sĩ toát lên vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo của tuổi học trò. Chỉ một năm sau, Mỹ Tâm giành giải Nhất cuộc thi Giọng ca vàng Báo Mực Tím, chuyển vào TP.HCM theo học Nhạc viện TP.HCM và bắt đầu hành trình trở thành một trong những giọng ca thành công nhất của Vpop.

Bức ảnh còn lại được ghi tại Lễ kỷ niệm và Chương trình Nghệ thuật Đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) diễn ra tại Dinh Độc Lập, TP.HCM. Ở tuổi 45, Mỹ Tâm vẫn xuất hiện trong tà áo dài trắng, mái tóc đen quen thuộc cùng nụ cười rạng rỡ trên sân khấu của một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt.

Mỹ Tâm trình diễn tại Dinh Độc lập

Ngay dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú khi nhìn lại hai cột mốc trong cuộc đời của nữ ca sĩ. Không ít ý kiến cho rằng nếu bỏ đi dòng chú thích "1998-2026", sẽ rất khó tin hai bức ảnh được chụp cách nhau tới 28 năm. Từ gương mặt thanh tú, nụ cười hiền, sống mũi cao đến mái tóc đen đặc trưng, Mỹ Tâm vẫn giữ được nhiều nét quen thuộc đã gắn với tên tuổi của mình từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc.

Điều đáng chú ý là Mỹ Tâm gần như không thay đổi hình ảnh theo những trào lưu làm đẹp của showbiz. Trong khi nhiều nghệ sĩ liên tục làm mới bản thân bằng màu tóc nổi bật, phong cách thời trang táo bạo hay xu hướng trang điểm theo từng thời kỳ, nữ ca sĩ vẫn trung thành với vẻ đẹp tối giản. Mái tóc đen, lớp trang điểm nhẹ, nụ cười gần gũi và những tà áo dài hay trang phục thanh lịch đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi khi nhắc đến Mỹ Tâm.

Tà áo dài trắng từ lâu đã trở thành một trong những hình ảnh gắn liền với Mỹ Tâm

Chính sự nhất quán ấy khiến nhiều người có cảm giác thời gian dường như trôi qua chậm hơn với nữ ca sĩ. Tuy nhiên, nếu chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung, Mỹ Tâm sẽ khó có thể giữ được vị trí đặc biệt trong lòng công chúng suốt gần ba thập kỷ. Điều khiến tên tuổi của cô chưa bao giờ hạ nhiệt nằm ở một sự nghiệp mà đến nay vẫn được xem là “hình mẫu của Vpop”.

Sự nghiệp bền bỉ của một “ngôi sao hạng S”

Mỹ Tâm chính thức bước vào thị trường âm nhạc đầu những năm 2000 và nhanh chóng trở thành hiện tượng. Album đầu tay Mãi yêu mở ra một giai đoạn rực rỡ của nữ ca sĩ, trước khi hàng loạt album như Yesterday & Now, Hoàng hôn thức giấc, Vút bay, Cho một tình yêu, Tâm 9 và Tâm 10 lần lượt ra đời.

Trong đó, Yesterday & Now từng vượt mốc 100.000 bản phát hành, trở thành một trong những album bán chạy nhất lịch sử thị trường nhạc Việt. Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút của Mỹ Tâm ở thời kỳ băng đĩa còn phát triển mạnh mà còn đưa cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ có doanh số album ấn tượng nhất Vpop.

Album Yesterday & Now (Ảnh: SoundCloud)

Không dừng lại ở những con số, điều giúp Mỹ Tâm luôn được nhắc đến là kho tàng âm nhạc đồ sộ với hàng loạt ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ như Ước gì, Họa mi tóc nâu, Niềm tin chiến thắng, Dường như ta đã, Nhé anh, Sai, Đừng hỏi em, Người hãy quên em đi, Nếu anh đi... Sau nhiều năm, những ca khúc ấy vẫn thường xuyên được khán giả hát theo trong các đêm diễn, cho thấy sức sống bền bỉ hiếm có.

Nếu album giúp Mỹ Tâm xây dựng vị thế trên thị trường âm nhạc, thì những liveshow và concert chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút bền bỉ của nữ ca sĩ. Điều đáng nói là thành công ấy không chỉ xuất hiện ở một giai đoạn, mà được nối dài suốt hơn hai thập kỷ với hàng loạt cột mốc đáng nhớ.

Các bài hát của Mỹ Tâm vẫn được rất nhiều người nghe đến thời điểm hiện tại (Ảnh: Mỹ Tâm)

Ngay từ những năm đầu thập niên 2000, khi việc một ca sĩ Việt tổ chức liveshow tại sân vận động vẫn còn là điều hiếm thấy, Mỹ Tâm đã liên tục tạo nên những dấu ấn mới. Năm 2004, liveshow Yesterday & Now được tổ chức tại Sân vận động Quân khu 7 và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trở thành một trong những chương trình đánh dấu bước chuyển của thị trường biểu diễn Việt Nam khi một nữ ca sĩ có thể thu hút lượng khán giả lên đến hàng chục nghìn người. Chỉ một năm sau, cô tiếp tục thực hiện tour Tôi và Khán giả, chuỗi liveshow miễn phí dành cho học sinh, sinh viên đi qua nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ, tạo nên những "cơn sốt" ở mỗi điểm dừng chân.

Đến năm 2008, liveshow Sóng Đa Tần tiếp tục được tổ chức tại Quân khu 7 và Mỹ Đình. Chương trình gây ấn tượng bởi quy mô dàn dựng hiện đại, sự hợp tác với ê-kíp Hàn Quốc và tiếp tục khẳng định khả năng làm chủ những sân khấu có sức chứa lớn của Mỹ Tâm. Sáu năm sau, liveshow miễn phí Heartbeat một lần nữa phủ kín Quân khu 7 và Sân vận động Hàng Đẫy.

Mỹ Tâm trình diễn cực sung dưới mưa trong liveshow Sóng Đa Tần

Sau đại dịch, Mỹ Tâm chứng minh sức hút của mình không hề suy giảm với chuỗi liveshow Tri Âm. Đêm diễn tại TP.HCM bán hết hơn 10.000 vé chỉ trong thời gian ngắn, trước khi concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tạo nên cột mốc lịch sử với hơn 30.000 khán giả tham dự. Hình ảnh hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo những ca khúc như Ước gì, Họa mi tóc nâu hay Đừng hỏi em đã trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của nhạc Việt.

Liveshow Tri Âm sau cũng được chuyển thể thành phim chiếu rạp (Ảnh: Mỹ Tâm)

Không dừng lại ở đó, Mỹ Tâm tiếp tục nối dài chuỗi thành công với My Soul 1981, đưa thương hiệu concert của mình đến nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên có hai concert cá nhân liên tiếp sold-out tại Mỹ, cho thấy sức hút không chỉ giới hạn trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Concert See The Light giúp Mỹ Tâm trở thành nghệ sĩ Vpop có concert cá nhân thu hút nhiều khán giả nhất tính đến thời điểm hiện nay (Ảnh: Mỹ Tâm)

Cuối năm 2025, Mỹ Tâm một lần nữa tự vượt qua chính mình với concert See The Light tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Thành tích này giúp cô trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức thành công ba concert cá nhân tại Mỹ Đình, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về quy mô khán giả cho một concert cá nhân trong nước. Quan trọng hơn cả những con số là việc sau hơn 20 năm hoạt động, Mỹ Tâm vẫn duy trì được khả năng lấp đầy những sân vận động lớn nhất cả nước, điều mà đến nay chỉ rất ít nghệ sĩ Việt có thể làm được.



Ảnh: Tổng hợp MXH