Cuộc sống của nữ ca sĩ chuyển giới 1 lần cưới vợ, 1 lần lấy chồng trong penthouse 3 tầng ở TP.HCM

Việc từng trải qua hôn nhân với vai trò cả chồng lẫn vợ khiến câu chuyện đời tư của nghệ sĩ trở nên đặc biệt trong mắt công chúng.

Nhắc đến Lộ Lộ, nhiều khán giả nhớ ngay đến danh xưng “Thánh lô tô” cùng hành trình vượt lên số phận để khẳng định bản thân trong nghệ thuật.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp gắn với sân khấu lô tô, nữ ca sĩ chuyển giới còn khiến công chúng quan tâm khi từng trải qua cả hôn nhân với vợ lẫn chồng trước khi tìm được cuộc sống bình yên hiện tại.

Nữ ca sĩ chuyển giới Lộ Lộ

Sau nhiều biến cố, Lộ Lộ hiện sống cùng các con trong căn penthouse rộng rãi tại TP.HCM, tận hưởng cuộc sống bình yên sau nhiều năm nỗ lực không ngừng.

Từ "Thánh lô tô" đến nghệ sĩ đa năng của sân khấu Việt

Lộ Lộ tên thật là Lâm Quốc Khải, sinh năm 1988. Trước khi được biết đến rộng rãi, cô từng theo học ngành sư phạm và có thời gian làm giáo viên. Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật cùng khát vọng được sống đúng với giới tính thật đã thôi thúc cô bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới.

Tên tuổi Lộ Lộ bắt đầu được nhiều khán giả biết đến khi thành lập đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Trong bối cảnh nghệ thuật lô tô từng bị xem là loại hình biểu diễn bình dân và dần mai một, cô đã góp phần làm mới sân khấu bằng cách kết hợp yếu tố hiện đại với những giá trị truyền thống.

Lộ Lộ trước và sau khi chuyển giới, cô không ngại công khai câu chuyện của mình

Sự xuất hiện của Lộ Lộ cùng đoàn lô tô đã giúp bộ môn này đến gần hơn với công chúng trẻ. Không chỉ biểu diễn, cô còn tham gia dàn dựng, đạo diễn, viết kịch bản và đào tạo nhiều nghệ sĩ trẻ.

Lộ Lộ cũng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát triển nghệ thuật lô tô. Năm 2022, cô tham gia chương trình "Hát mãi ước mơ" và nhiều gameshow truyền hình, giúp hình ảnh nghệ sĩ chuyển giới ngày càng được công chúng đón nhận.

Bên cạnh hoạt động sân khấu, Lộ Lộ còn đảm nhận vai trò MC, diễn viên và nhà tổ chức sự kiện. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng LGBT và những hoàn cảnh khó khăn.

Ít ai biết rằng để có được vị trí hiện tại, nữ nghệ sĩ từng trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Cô từng làm nhiều nghề để mưu sinh, đối diện với định kiến xã hội và áp lực gia đình trước khi có thể công khai giới tính thật.

Chính những trải nghiệm ấy đã giúp Lộ Lộ trở nên mạnh mẽ hơn. Cô nhiều lần chia sẻ rằng điều quan trọng nhất là được sống đúng với bản thân và dùng nghệ thuật để lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả.

Từng lấy cả vợ lẫn chồng, sống bình yên trong penthouse 3 tầng

Đời sống tình cảm của Lộ Lộ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trước khi chuyển giới, cô từng kết hôn với một người phụ nữ và có 2 con, một trai, một gái. Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ nhận nuôi 2 con, giữ mối quan hệ hòa bình với vợ cũ.

Khi sống đúng với giới tính của mình, Lộ Lộ tiếp tục bước tái hôn với chồng Việt kiều tại Mỹ. Việc từng trải qua hôn nhân với vai trò cả chồng lẫn vợ khiến câu chuyện đời tư của Lộ Lộ trở nên đặc biệt trong mắt công chúng. Tuy nhiên, cô luôn nhìn nhận những mối quan hệ đã qua bằng sự trân trọng vì đó đều là những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời.

Lộ Lộ từng trải qua 2 cuộc hôn nhân

Biến cố lớn xảy ra khi người chồng sau của Lộ Lộ qua đời. Sự mất mát này khiến nữ nghệ sĩ rơi vào giai đoạn khó khăn về tinh thần. Sau đó, cô có ý định gánh vác trách nhiệm chăm sóc 2 con riêng của chồng.

Cuối năm 2025, Lộ Lộ cùng các con chuyển về sinh sống tại căn penthouse 3 tầng ở TP.HCM. Căn hộ nằm trên đường Tạ Quang Bửu với diện tích khoảng 250m2, gồm nhiều phòng ngủ, phòng khách và khu vực sân vườn rộng rãi.

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, cô đã sử dụng toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật để mua nơi ở mới. Việc chuyển sang căn hộ rộng hơn xuất phát từ mong muốn các con có không gian sống tốt hơn.

Lộ Lộ hiện sống cùng các con trong penthouse 3 tầng

Không gian sống của Lộ Lộ được thiết kế theo phong cách ấm cúng, nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Phòng khách có cửa kính lớn nhìn ra thành phố, là nơi cô thường ngồi ngắm hoàng hôn và viết kịch bản.

Căn penthouse còn có nhiều góc thư giãn riêng như khu vẽ tranh, khu trưng bày mô hình đồ chơi - niềm đam mê mà cô theo đuổi từ nhỏ. Ngoài ra, sân vườn trên tầng cao cũng trở thành nơi để nữ nghệ sĩ nghỉ ngơi sau những ngày làm việc.

Hiện tại, cuộc sống của Lộ Lộ khá bình yên. Mỗi ngày, cô đưa các con đi học, điều hành công việc nghệ thuật và dành thời gian chăm sóc gia đình. Dù từng trải qua nhiều biến cố trong tình cảm, nữ nghệ sĩ cho biết điều khiến cô hạnh phúc nhất lúc này là được sống bên các con trong một mái ấm đủ đầy.