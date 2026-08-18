Việt Nam có một vị bác sĩ khiến thế giới phải nhắc tên: Góp mặt trong những ca ghép chi làm nên lịch sử

Vị bác sĩ Việt khiến thế giới kinh ngạc là ai?

Vị bác sĩ đang được nhắc tới chính là GS.TSKH, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bác sĩ Việt Nam trong ca ghép hai tay đầu tiên thế giới

GS.TSKH, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng là một trong những chuyên gia nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, vi phẫu và phẫu thuật tái tạo.

Năm 2008, tại Munich, Đức, GS Nguyễn Thế Hoàng tham gia ê-kíp thực hiện ca ghép đồng thời hai cánh tay đầu tiên trên thế giới. Đây là một trong những cột mốc quan trọng của ngành ghép chi thể. Người bệnh là một người đàn ông Đức bị mất cả hai tay sau tai nạn lao động.

Ca phẫu thuật đòi hỏi các bác sĩ phải đồng thời nối xương, động mạch, tĩnh mạch, thần kinh, cơ, gân và da. Chỉ cần một khâu thất bại, toàn bộ phần chi ghép có thể không sống được hoặc người bệnh không thể phục hồi chức năng. GS Nguyễn Thế Hoàng là một trong 5 phẫu thuật viên chính tham gia ca mổ lịch sử này.

GS.TSKH, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng (ảnh Ngọc Minh).

Sau thành công của ca ghép, tên tuổi của vị bác sĩ Việt Nam ngày càng được biết đến trong giới phẫu thuật tạo hình và vi phẫu tại Đức.

Ông tiếp tục nhận nhiều giải thưởng của giới khoa học và phẫu thuật Đức, trong đó có Karl Max von Bauernfeind Medal của Đại học Kỹ thuật Munich và Friedrich Wilhelm Bessel Research Award của Quỹ Alexander von Humboldt năm 2012.

Đáng chú ý, giải Friedrich Wilhelm Bessel được trao cho các nhà nghiên cứu quốc tế có thành tựu khoa học nổi bật. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu quốc tế của ông.

Bước ngoặt với ca ghép chi từ người hiến sống

Nếu ca ghép hai tay năm 2008 đưa tên tuổi GS Nguyễn Thế Hoàng ra thế giới thì ca ghép chi từ người hiến sống năm 2020 lại tạo nên một dấu ấn đặc biệt khác.

Tháng 1/2020, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, GS Nguyễn Thế Hoàng cùng ê-kíp thực hiện ca ghép cẳng tay cho một bệnh nhân bị mất chi do tai nạn. Điểm đặc biệt là phần chi được ghép không đến từ người hiến đã chết não, mà từ một bệnh nhân khác bị tổn thương nghiêm trọng, không thể bảo tồn phần chi và buộc phải cắt cụt. Thay vì để phần chi bị loại bỏ, các bác sĩ đã sử dụng phần chi còn phù hợp để ghép cho người bệnh khác.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 giờ. Sau ghép, người bệnh được theo dõi, điều trị chống thải ghép và từng bước phục hồi chức năng. Điều đặc biệt hơn là thành tựu này sau đó không chỉ được truyền thông trong nước đề cập mà còn được đưa vào công bố khoa học quốc tế.

Năm 2025, nhóm tác giả do GS Nguyễn Thế Hoàng tham gia công bố nghiên cứu về ghép cẳng tay và bàn tay từ người hiến sống, được lập chỉ mục trên PubMed. Nghiên cứu mô tả hai trường hợp ghép và cho thấy các mảnh ghép sống, bệnh nhân phục hồi chức năng và có thể trở lại công việc.

Năm 2025, GS Nguyễn Thế Hoàng tiếp tục nhận sự công nhận ở cấp độ quốc tế khi được bầu làm Fellow của The World Academy of Sciences (TWAS) trong lĩnh vực Medical and Health Sciences.

Trong thông tin giới thiệu, TWAS đánh giá ông là nhà khoa học được biết đến trên phạm vi quốc tế nhờ những nghiên cứu về tạo vạt vi mạch phục vụ phẫu thuật tái tạo.