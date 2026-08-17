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5 thói quen ăn uống âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, nhiều người vẫn vô tư mắc phải

Ngọc Minh
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Ngày nay, một số thói quen ăn uống hiện đại có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Bác sĩ Dương Thị Phượng, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở Linh Đàm) cho hay, chế độ ăn nhiều muối, thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn nhiều thịt đỏ, uống rượu bia… có thể làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, stress kéo dài, ăn quá nhanh, vừa ăn vừa làm việc cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến chức năng dạ dày.

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến. Bên cạnh các yếu tố nguy cơ như nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe dạ dày.

Dưới đây là một số thói quen ăn uống làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày:

Ăn nhiều thực phẩm nhiều muối

Một trong những thói quen cần lưu ý là thường xuyên sử dụng các thực phẩm chứa nhiều muối như cá muối, thịt muối, dưa muối, thực phẩm đóng hộp, đồ hun khói…

Việc tiêu thụ nhiều muối trong thời gian dài không có lợi cho niêm mạc dạ dày. Đặc biệt, một số thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp ướp muối hoặc chế biến ở nhiệt độ cao có thể hình thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Do đó, thay vì thường xuyên sử dụng thực phẩm nhiều muối, mọi người nên ưu tiên thực phẩm tươi, chế biến đơn giản và kiểm soát lượng muối trong khẩu phần ăn hằng ngày.

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Thói quen ăn mặn tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày (Ảnh: Freepik).

Xúc xích, thịt nguội, giăm bông… ăn càng nhiều càng không tốt

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, thịt nguội và nhiều loại thịt chế biến sẵn là những thực phẩm ngày càng phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình.

Theo bác sĩ Phượng, nhóm thực phẩm này đã được nhiều nghiên cứu quan tâm về mối liên quan với nguy cơ ung thư. Quá trình chế biến và bảo quản có thể tạo ra hoặc làm tăng hàm lượng một số hợp chất có khả năng gây hại, trong đó có các hợp chất N-nitroso và nitrosamine.

Đây là lý do các loại thịt chế biến sẵn không nên xuất hiện thường xuyên trong thực đơn. Người dân nên ưu tiên thịt tươi, cá, trứng, các loại đậu và những nguồn đạm đa dạng khác.

Ăn quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt khi chế biến ở nhiệt độ cao

Không chỉ thịt chế biến sẵn, việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ cũng là thói quen cần điều chỉnh.

Bác sĩ Phượng cho hay, một số nghiên cứu ghi nhận mối liên quan giữa việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ với nguy cơ ung thư đường tiêu hóa, trong đó có ung thư dạ dày và đại trực tràng.

Đáng chú ý, phương pháp chế biến cũng đóng vai trò quan trọng. Khi thịt được nấu ở nhiệt độ cao, đặc biệt trong các phương pháp như nướng, áp chảo hoặc chiên ở nhiệt độ cao, một số hợp chất không có lợi cho sức khỏe có thể được hình thành.

Vì vậy, không chỉ cần kiểm soát lượng thịt đỏ mà còn nên đa dạng hóa nguồn đạm, tăng cường cá và thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong chế độ ăn.

Rượu bia: Không chỉ gây hại cho gan

Rượu bia thường được nhắc đến với những ảnh hưởng đối với gan, nhưng hệ tiêu hóa cũng chịu tác động không nhỏ.

Theo bác sĩ Phượng, sử dụng rượu bia thường xuyên, đặc biệt với lượng lớn, có thể gây kích ứng và tổn thương niêm mạc dạ dày, dẫn đến tình trạng viêm loét kéo dài.

Rượu cũng liên quan đến nhiều bệnh ung thư đường tiêu hóa. Do đó, hạn chế rượu bia không chỉ giúp bảo vệ gan mà còn góp phần bảo vệ dạ dày và hệ tiêu hóa.

Vừa ăn vừa làm: Thói quen tưởng vô hại nhưng không tốt cho dạ dày

Không chỉ những gì ăn vào, cách ăn cũng ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Theo bác sĩ Phượng, sức khỏe dạ dày chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có stress và giấc ngủ. Hệ thần kinh và hệ tiêu hóa có mối liên hệ chặt chẽ. Khi làm việc với cường độ cao, thường xuyên căng thẳng, stress kéo dài, chức năng tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng.

Một thói quen khá phổ biến hiện nay là vừa ăn vừa làm việc, vừa ăn vừa sử dụng điện thoại hoặc máy tính. Khi không tập trung vào bữa ăn, nhiều người có xu hướng ăn nhanh, nhai không kỹ và nuốt vội.

Trong khi đó, quá trình tiêu hóa đã bắt đầu ngay từ khi chúng ta nhìn, ngửi và cảm nhận thức ăn. Ăn chậm, nhai kỹ giúp thức ăn được nghiền nhỏ tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa.

“Vì vậy, không nên vừa ăn vừa làm việc hoặc quá tập trung vào điện thoại, máy tính mà bỏ qua cảm nhận và nhịp độ của bữa ăn”, bác sĩ Phượng khuyến cáo.

Để bảo vệ dạ dày, mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm nhiều muối, thịt chế biến sẵn, thịt đỏ và rượu bia; ưu tiên thực phẩm tươi, đa dạng nguồn đạm, ăn chậm, nhai kỹ và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Đặc biệt, nếu có các triệu chứng tiêu hóa kéo dài hoặc tiền sử viêm loét dạ dày, người dân không nên tự điều trị mà cần thăm khám để xác định nguyên nhân và xử trí phù hợp.

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Tags

ung thư dạ dày

ngừa ung thư

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