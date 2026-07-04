Việt Nam có một mỹ nhân 13 tuổi giống Nam Phương Hoàng Hậu khủng khiếp, từ mắt đến miệng đều sao y bản chính

Cô bé khiến không ít người phải gật gù công nhận vì độ giống quá thuyết phục.

Thông tin dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng chính thức công bố dàn cast đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả những ngày qua. Bên cạnh việc Tăng Thanh Hà xác nhận thủ vai Nam Phương Hoàng hậu gây bão mạng xã hội, nhan sắc biểu tượng của vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn cũng một lần nữa được dân tình quan tâm. Từ đó, nhiều gương mặt được netizen gọi tên vì có đường nét, thần thái hoặc khí chất gợi nhớ đến vị hoàng hậu nổi tiếng của lịch sử Việt Nam.

Giữa lúc dân tình còn đang mải miết tranh cãi xem ai mới sở hữu nhan sắc bản sao hay khí chất hoàng tộc thì mới đây, dân tình bất ngờ chú ý đến một mỹ nhân nhí mới chỉ 13 tuổi lại sở hữu diện mạo được cho là giống Nam Phương Hoàng Hậu đến 99%. Cô gái được nhắc đến là Cherry - con gái của vợ chồng Lý Hải và Minh Hà. Chỉ từ một vài hình ảnh so sánh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô bé đã khiến không ít người phải gật gù công nhận vì độ giống quá thuyết phục.

Netizen tìm ra cô gái có nhan sắc được cho là giống Nam Phương Hoàng Hậu 99%

Ở những khung hình đặt cạnh chân dung Nam Phương Hoàng hậu, Cherry gây chú ý bởi gương mặt thanh tú, đường nét nhỏ nhắn nhưng hài hòa, nền nã. Dân mạng đặc biệt soi ra phần đôi mắt, dáng mi, sống mũi cho tới khuôn miệng của cô bé đều có nét hao hao vị hoàng hậu nổi tiếng. Không chỉ vậy, tổng thể gương mặt của Cherry cũng được nhận xét mang vibe cổ điển, dịu dàng và pha nét đài các, khiến nhiều người liên tưởng ngay đến hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu trong những bức ảnh tư liệu xưa.

Dù tất nhiên không thể đặt lên bàn cân một cách tuyệt đối, nhưng việc một cô bé 13 tuổi sở hữu thần thái nhẹ nhàng, thanh thoát đến vậy vẫn đủ khiến dân tình bàn luận rôm rả. Dưới phần bình luận, netizen để lại khá nhiều ý kiến thích thú. Không ít người cho rằng Cherry là một trong những gương mặt hiếm hoi ở thế hệ Gen Alpha có nét đẹp xưa, càng ngắm càng thấy giống Nam Phương Hoàng hậu. Một số bình luận còn khen cô bé có thần thái sang và khuôn mặt ăn hình, nếu tạo kiểu tóc hoặc makeup nhẹ theo phong cách cổ điển thì cảm giác tương đồng sẽ càng rõ hơn.

Bình luận của netizen:

- Thật là y chang luôn, lời nói thật lòng

- Cô bé này mà lên áo mão là y chang luôn đó nha! Đuôi mắt Phượng tự nhiên không trang điểm đẹp quá, sao y bản chính Hoàng Hậu Nam Phương là đây

- Bé này mà đóng Nam Phương Hoàng Hậu thì rất giống

- Cho bé đóng vai Hoàng hậu lúc đi qua Pháp học là đúng nhất

- Giống thật đẹp quá con ơi, giống đến 99% luôn đó

- Tôi cũng đồng ý con anh Lý Hải quá giống luôn, nếu được bé đóng vai Nam Phương Hoàng Hậu thì quá ok, đảm bảo phim này mà chiếu ra công chúng là đạt chuẩn luôn

Thực tế, đây không phải lần đầu Cherry - ái nữ nhà Lý Hải, Minh Hà được khen có nét giống Nam Phương Hoàng hậu. Trước những lời so sánh của khán giả, Minh Hà từng lên tiếng bày tỏ sự trân trọng nhưng cũng khá ngại ngùng vì đây là một hình tượng quá đẹp và quá đặc biệt trong lịch sử. Bà xã Lý Hải chia sẻ: " Hà thực sự rất ngại, vì Nam Phương Hoàng hậu rất cao sang quyền quý và Hà cũng rất thích nét đẹp đó. Thần thái của Nam Phương Hoàng hậu là một điều mà Hà rất ngưỡng mộ. Khi so sánh như vậy, Hà và anh Hải cũng rất ngại và không biết làm sao ".

Cherry tên thật là Nguyễn Hà Hải My, sinh năm 2013, là con gái thứ hai của Lý Hải - Minh Hà. Dù còn khá nhỏ, cô bé đã sớm gây chú ý nhờ visual nổi bật, gương mặt xinh xắn cùng thần thái sáng trưng trước ống kính. Nhiều khán giả nhận xét Cherry thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đồng thời có phong thái tự nhiên, dạn dĩ khi xuất hiện trước công chúng của bố. Trong gia đình đông con nổi tiếng của Lý Hải, Cherry cũng là nhóc tỳ thường xuyên được khen vì càng lớn càng trổ mã và có chất tiểu mỹ nhân rất rõ.

Đặc biệt, ái nữ nhà Lý Hải còn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm từ sớm khi vừa có tài nhảy múa, lại vừa dắt túi kinh nghiệm diễn xuất qua các vai diễn nhí ấn tượng trong chuỗi bom tấn Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng của bố. Với nhan sắc hiếm có khó tìm cùng bệ phóng vững chắc từ gia đình, Cherry được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt trong tương lai.