Việt Nam có một loại củ đầy lông, bổ ngang nhân sâm giá lại "rẻ như cho"

Củ từ lông là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, bao gồm các loại vitamin ( vitamin A, C, E, B6,...), các loại khoáng chất (kali, magie, mangan, canxi,...), chất xơ và chất chống oxy hóa. Chính vì vậy, loại củ dân dã này có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Củ từ lông tốt cho tim mạch

Củ từ lông là một nguồn cung cấp kali dồi dào. Kali là một khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp, giảm căng thẳng cho tim và mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ và đau tim. Hàm lượng chất xơ cao trong loại củ này cũng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Trong khi đó, các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid có trong củ từ lông giúp bảo vệ tế bào tim khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, giảm viêm và ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh tim mạch. Vitamin C giúp tăng cường sức khỏe mạch máu, cải thiện độ đàn hồi của thành mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Củ từ lông được ví như nhân sâm vì cực tốt cho sức khỏe. Ảnh: Istock

Tăng cường sức khỏe não bộ

Củ từ lông (hay còn gọi là khoai từ) được coi là một loại thực phẩm "bổ não" nhờ vào những thành phần dinh dưỡng đặc biệt. Đầu tiên là diosgenin kích thích sự phát triển và biệt hóa của các tế bào thần kinh, giúp tăng cường khả năng ghi nhớ, học tập và tư duy, giúp não bộ khỏe mạnh đồng thời làm chậm quá trình lão hóa của não.

Song song với đó, choline dồi dào trong củ từ lông giúp duy trì cấu trúc và chức năng của màng tế bào thần kinh, bảo vệ chúng khỏi tổn thương. Củ từ lông cũng chứa một lượng lớn carbohydrate phức tạp, cung cấp năng lượng ổn định và lâu dài cho não bộ hoạt động hiệu quả.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Củ từ lông chứa một lượng lớn chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ hòa tan tạo thành một dạng gel trong đường tiêu hóa, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng cảm giác no và ổn định đường huyết.

Tinh bột kháng trong củ từ lông khi đi vào cơ thể sẽ giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột và cải thiện hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột như viêm loét đại tràng và ung thư ruột kết.

Củ từ lông đồng thời có chứa các chất chống oxy hóa và các hợp chất có tác dụng chống viêm, giúp làm dịu và bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, giảm nguy cơ viêm loét dạ dày tá tràng và các bệnh viêm nhiễm khác.

Củ từ lông giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa hiệu quả. Ảnh: Getty Images

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Củ từ lông chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid và vitamin C. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư.

Diosgenin là một hợp chất tự nhiên có trong củ từ lông, có khả năng ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư và kích thích quá trình tự chết của chúng (apoptosis). Các nghiên cứu cho thấy diosgenin có thể có tác dụng chống lại ung thư vú, ung thư gan, ung thư đại trực tràng và ung thư da. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng sử dụng củ từ lông đúng cách có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và ung thư gan.

Điều hòa đường huyết

Hàm lượng chất xơ cao trong củ từ lông, đặc biệt là chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Chất xơ hòa tan tạo thành một dạng gel trong dạ dày, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, từ đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Ngoài ra, củ từ lông còn chứa allantoin có tác dụng kích thích tuyến tụy sản xuất insulin, một hormone quan trọng giúp điều hòa đường huyết. Giàu D-chiro-inositol là một hợp chất tự nhiên có trong củ từ lông cũng có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để đưa đường từ máu vào tế bào.