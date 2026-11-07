Việt Nam có loại rau dại tốt ngang thịt bò, cực giàu vitamin C: Mọc đầy bờ ao, ai không biết ăn thì phí!

Loại rau dại này không chỉ cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng dồi dào, nhất là trong mùa đông mà còn có hương vị đặc trưng trong ẩm thực.

Theo suckhoe24h Copy link Link bài gốc Lấy link https://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/viet-nam-co-loai-rau-dai-tot-ngang-thit-bo-cuc-giau-vitamin-c-moc-day-bo-ao-ai-khong-biet-an-thi-phi