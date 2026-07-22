Video phản cảm hút 17 triệu lượt xem, nhức nhối chiêu trò cố tình dùng chi tiết giật gân câu kéo lượt xem

Video gây tranh cãi gay gắt vì hành động phản cảm

17 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận "dội gáo nước lạnh"

Thời gian gần đây, nội dung về chăm sóc sức khỏe, trị liệu xương khớp hay điều trị đau thần kinh tọa xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, không phải sản phẩm truyền thông nào ra đời cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía người xem.

Một đoạn video ngắn ghi lại cảnh kỹ thuật viên nam tiến hành bấm huyệt, mát xa trị liệu cho một nữ khách hàng 25 tuổi bị đau thần kinh tọa do đặc thù công việc ngồi lâu đã nhanh chóng bùng nổ tương tác trên không gian mạng. Chỉ trong một thời gian ngắn, video đã đạt con số ấn tượng gần 17 triệu lượt xem cùng hơn 16 nghìn bình luận.

Thế nhưng, đi kèm với lượng truy cập khổng lồ đó lại là làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía công chúng. Nội dung đoạn clip tập trung vào quá trình tác động lực lên vùng mông và hông của nữ khách hàng. Mặc dù các vị trí nhạy cảm đã được phủ khăn che đậy nhưng tư thế thực hiện cùng góc quay cận cảnh, kết hợp với âm thanh tiếng la "Á á... đau quá anh ơi" phát ra từ khách hàng đã tạo nên một tổng thể bị đánh giá là vô cùng phản cảm.

Sự hoài nghi từ cộng đồng mạng: "Trá hình" hay dịch vụ trị liệu thực sự?

Phía dưới phần bình luận, phần lớn người xem đều bày tỏ sự e ngại và phẫn nộ. Hàng loạt ý kiến cho rằng cách xây dựng video này đang cố tình gợi liên tưởng nhạy cảm để thu hút lượt tương tác bất chấp. Nhiều bình luận thẳng thắn đặt câu hỏi về việc tại sao khách hàng lại phải cởi bỏ hầu hết trang phục trong quá trình trị liệu, hay tại sao cơ sở không bố trí nhân viên nữ đảm nhận công việc này đối với khách hàng nữ. Thậm chí, không ít người dùng mạng xã hội còn bày tỏ sự nghi ngờ rằng đây là một hình thức dịch vụ trá hình và kêu gọi tẩy chay loại nội dung này.

Động thái đối chất từ chính chủ

Trước những diễn biến căng thẳng và nghi vấn từ phía dư luận, chính chủ bài đăng đồng thời là chủ của cơ sở mát xa bấm huyệt đã không ngần ngại lên tiếng đối chất. Người này giải thích rằng mục tiêu của việc sản xuất video là nhằm giới thiệu các phương pháp trị liệu thực tế, giúp khách hàng hiểu rõ quy trình điều trị các bệnh lý phổ biến. Chủ cơ sở khẳng định tiệm hoạt động hoàn toàn minh bạch, lành mạnh và tuân thủ quy trình chuyên môn. Việc điều chỉnh trang phục ở vùng trị liệu hay che khăn là quy chuẩn bắt buộc để kỹ thuật viên có thể xác định chính xác vị trí huyệt đạo và tác động lực đạt hiệu quả tốt nhất.

Dẫu vậy, việc làm nội dung theo hướng dễ gây hiểu nhầm vẫn khiến đoạn video hứng chịu gạch đá nặng nề. Dù chính chủ đã tích cực giải thích và quay video thanh minh, phần lớn cư dân mạng vẫn khó chấp nhận lý do này. Nhiều quan điểm cho rằng, bất kể mục đích ban đầu có xuất phát từ sự minh bạch hay truyền thông y khoa, việc lựa chọn góc quay cận vào vị trí nhạy cảm, khai thác hiệu ứng âm thanh kích thích sự tò mò và giật tiêu đề câu view đã biến sản phẩm này thành một nội dung thiếu tinh tế.

Trường hợp video mát xa bấm huyệt 17 triệu lượt xem này là một bài học đắt giá cho các cơ sở dịch vụ trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe khi tham gia sáng tạo nội dung. Lượt xem hay sự lan truyền bùng nổ trên mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi. Sự minh bạch trong kinh doanh không nằm ở việc đưa toàn bộ hình ảnh thực tế lên mạng một cách trần trụi. Để nhận được sự tin tưởng bền vững từ công chúng, các cơ sở cần tôn trọng ranh giới văn hóa của người xem, thay vì đánh đổi uy tín thương hiệu lấy những lượt tương tác ảo từ sự tranh cãi.